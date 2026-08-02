Des fournitures scolaires recherchées pour soutenir les familles de la Haute-Côte-Nord

Le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord lance un appel à la générosité de la population en vue de la prochaine rentrée scolaire. L’organisme recueille des articles scolaires neufs qui seront remis à des familles de la MRC de La Haute-Côte-Nord afin d’aider les enfants à entreprendre leur année scolaire avec tout le matériel nécessaire.

La collecte se déroule jusqu’au 8 août. Les citoyens sont invités à déposer leurs dons directement à la friperie du Carrefour Solidaire HCN. Les fournitures recueillies seront ensuite distribuées aux familles qui en ont besoin.

« Parce que chaque enfant mérite de commencer l’année scolaire avec fierté », rappelle l’organisme, qui souligne que l’achat du matériel scolaire représente un défi financier pour plusieurs ménages de la région.

Le Carrefour Solidaire HCN insiste sur le fait que chaque enfant devrait pouvoir vivre une rentrée scolaire dans les mêmes conditions que ses camarades.

« En offrant un article scolaire neuf, vous faites bien plus qu’un don. Vous donnez confiance, espoir et un sourire à un jeune de la Haute-Côte-Nord », mentionne l’organisme.

Les personnes qui souhaitent contribuer peuvent remettre des articles scolaires neufs avant le 8 août. L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’enfants possible de prendre le chemin de l’école avec les fournitures dont ils ont besoin.

« Déposez vos dons à notre friperie avant le 8 août et ensemble, aidons nos enfants à prendre le chemin de l’école avec tout le nécessaire », conclut le Carrefour Solidaire HCN, qui remercie la population pour sa générosité envers les familles de la région.