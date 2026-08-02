Le Festival country des Nord-Côtiers arrive à grands pas

Le Festival country des Nord-Côtiers revient pour une 16e édition avec une programmation renouvelée et une nouveauté qui devrait garder les festivaliers sur la piste de danse du début à la fin des soirées. Pour le président Denis Lepage, tout est en place pour offrir « beaucoup, beaucoup d’ambiance » aux amateurs de musique country.

Présenté à Chute-aux-Outardes du 13 au 15 août pour une troisième année consécutive, le festival poursuit son implantation dans la municipalité après avoir longtemps été organisé à Pointe-aux-Outardes. « Ça va être la troisième année sur le site actuel », rappelle M. Lepage.

Une piste de danse toujours animée

Même si les cours de danse font partie du festival depuis ses débuts, une nouveauté viendra transformer le déroulement des soirées.

Entre les spectacles, Kathy Arseneault et Andrew Gagné prendront le relais pour faire danser les festivaliers pendant les entractes.

« Entre les artistes, il se passe environ 15 minutes. C’est là qu’on embarque avec Andrew et Kathy », explique Denis Lepage. Les deux animateurs feront participer le public avec des chorégraphies de new country afin de maintenir l’énergie jusqu’au spectacle suivant.

Le président est convaincu que cette formule fera une différence.

Denis Lepage est le président du Festival country des Nord-Côtiers. Photo Denis Lepage

« Ça va être complètement différent. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d’ambiance », affirme-t-il. « Ils vont animer toute la soirée entre les shows. Ça va être en continu tout le temps, sans arrêter. »

Selon lui, cette approche permettra aussi d’attirer une clientèle plus jeune, alors que la danse country connaît un regain de popularité.

« Il y a beaucoup de jeunes qui participent à leurs cours de danse », souligne Denis Lepage.

Parmi les têtes d’affiche figurent notamment Nashville Québec, Joëlle Bizier, Louis Bérubé, Jean-Guy Dominique ou encore un groupe hommage à Salebarbes. Bien que les artistes soient tous québécois, leur répertoire comprendra également plusieurs grands classiques du country anglophone.

L’organisateur espère que le festival attirera entre 4 000 et 5 000 visiteurs au cours de la fin de semaine. Un objectif qui dépendra notamment de la météo. Malgré cette incertitude, Denis Lepage rappelle que deux grands chapiteaux permettront aux festivaliers de profiter des spectacles, même en cas de pluie.

Un festival pour toute la famille

En plus des spectacles, les visiteurs retrouveront des jeux gonflables pour les enfants, des concours de poches, des kiosques de restauration et plusieurs exposants.

« Ça va bouger », résume Denis Lepage. Il ajoute qu’il reste encore quelques terrains de camping ainsi que des forfaits pour les personnes qui souhaitent participer au festival.