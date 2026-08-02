Qui aurait cru qu’on pouvait dormir dans un château sur la Côte-Nord ?

Par Charlotte, votre humble narratrice (im)pertinente préférée

Mes très chers lecteurs,

Lorsque l’on évoque un château, notre imagination fait rarement escale sur la Côte-Nord. Elle préfère généralement la vallée de la Loire, les Highlands ou, à la limite, le Château Frontenac.

Et pourtant…

Figurez-vous qu’il est bel et bien possible de passer la nuit dans un véritable château… et ce, sans quitter notre belle région.

Je vous l’accorde, ce n’est probablement pas la première activité qui vous viendrait à l’esprit au moment de préparer vos vacances estivales. On pense spontanément aux plages, aux baleines, aux sentiers de randonnée ou aux longues routes qui serpentent le long du fleuve. Les châteaux arrivent rarement sur la liste.

Et c’est précisément ce qui rend cette escapade aussi charmante.

Au cœur du petit village de Baie-Johan-Beetz se dresse le château Johan-Beetz, une magnifique demeure de style Second Empire construite en 1899. Perché face au golfe du Saint-Laurent, ce bâtiment historique semble presque sorti d’un autre siècle. En l’apercevant pour la première fois, on se demande presque comment un château aussi élégant a choisi de s’installer ici, entre le fleuve, les montagnes et la forêt boréale.

Puis on réalise qu’il n’aurait probablement pas pu trouver plus bel emplacement.

Dormir dans un château possède quelque chose de profondément amusant. On se surprend à imaginer les histoires que ses murs pourraient raconter. Qui a monté cet escalier il y a cent ans ? Quelles conversations ont animé le salon ? Combien de tempêtes venues du golfe cette vieille demeure a-t-elle traversées ?

Je vous rassure tout de suite : nul besoin de porter une couronne ou de connaître les règles de bienséance pour y séjourner.

Le château accueille aujourd’hui les visiteurs dans une ambiance chaleureuse. Il est possible d’y réserver une chambre en formule couette et café ou, pour les familles et les groupes d’amis, de louer la demeure presque au complet afin de vivre l’expérience comme si l’on était les propriétaires des lieux.

Je dois admettre que l’idée a un certain charme, pouvoir pendant une fin de semaine jouer au châtelain, sans les responsabilités qui viennent habituellement avec le titre. Mais le véritable plaisir de cette escapade ne s’arrête pas au seuil du château.

Baie-Johan-Beetz est l’un de ces villages qui invitent naturellement à ralentir. Ici, on oublie facilement l’heure. On flâne dans les rues tranquilles, on s’arrête devant le fleuve, puis l’on se laisse guider par les nombreux sentiers qui entourent le village.

Le sentier des chutes Quetachou est sans doute l’un des plus beaux exemples. Facile d’accès, il longe la rivière jusqu’à une superbe chute d’eau où le grondement de l’eau remplace avantageusement les notifications de notre téléphone.

Tout près, le parc de Baie-Johan-Beetz offre de magnifiques espaces pour pique-niquer, marcher en famille ou simplement s’installer quelques instants devant le golfe. C’est le genre d’endroit où l’on ouvre un livre… avant de finalement passer une heure à regarder les vagues.

Les amateurs de randonnée pourront également découvrir la presqu’île Spar Mica. Son sentier traverse d’impressionnantes formations rocheuses composées notamment de quartz et de feldspath, vestiges d’un passé géologique fascinant. Chaque pas rappelle que la Côte-Nord est un immense livre d’histoire… écrit directement dans la pierre.

Et parce que le village semble avoir été imaginé pour les romantiques, impossible de passer sous silence la Promenade des Amoureux. Son nom fait sourire, bien sûr, mais le panorama qu’elle offre sur le golfe justifie largement sa réputation. Que l’on s’y promène en amoureux, entre amis ou en solitaire, difficile de ne pas apprécier le calme qui s’en dégage.

Les passionnés de patrimoine pourront pousser la porte de l’église Saint-François-Régis ou faire un détour par l’atelier de l’artiste Danielle Hollander, tandis que les amateurs de plein air trouveront leur bonheur sur les rivières environnantes, réputées pour la pêche au saumon, ou encore en kayak, en canot ou en planche à pagaie.

Au fond, ce que j’aime le plus de cette activité, ce n’est pas seulement l’idée de dormir dans un château, c’est tout ce qu’elle raconte sur la Côte-Nord.

Notre région a ce talent bien particulier de cacher des trésors là où personne ne pense les trouver, et c’est peut-être cela le plus beau luxe : être encore capable d’être surpris.

Alors cet été, si l’envie vous prend de vivre une escapade un peu différente, mettez le cap sur Baie-Johan-Beetz. Passez une nuit dans un château, promenez-vous jusqu’aux chutes Quetachou, laissez le vent du golfe vous accompagner et profitez simplement du privilège de découvrir une autre facette de notre immense Côte-Nord.

Parce qu’après tout, il n’est pas nécessaire d’avoir du sang royal pour dormir comme un roi.

Bien à vous,

Charlotte, qui rêve secrètement qu’un jour quelqu’un l’appelle « Madame la Châtelaine » ne serait-ce que le temps d’une fin de semaine…