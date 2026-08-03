Archipel : un duo musical qui se façonne sur la Côte-Nord

Le groupe émergent Archipel a offert une prestation sur la scène du Kiboikoi, aux Escoumins, le 31 juillet. Mêlant airs brésiliens et chanson francophone, ce spectacle marquait la troisième date de la tournée de la formation sur la Côte-Nord.

C’est avec beaucoup d’émotion que les spectateurs du bar-café des Escoumins ont accueilli les mélodies envoûtantes du duo, dont la complicité sur scène était palpable.

La première partie du spectacle présente un programme composé de plusieurs morceaux brésiliens, dont les deux acolytes ont revisité les arrangements. La seconde partie de la prestation est consacrée à la chanson francophone, de Jacques Brel à Félix Leclerc, en passant par Gilles Vigneault.

Nassim Naili, à la guitare, et Diego Muñoz, à la mandoline et à la voix, se sont rencontrés au Cégep de Sainte-Foy, où ils étudiaient tous deux la musique. Les deux amis se sont découvert une passion commune pour la musique brésilienne, notamment le Forró et la Bossa Nova.

« Un archipel partage une même formation géologique à l’origine, puis chaque île évolue de manière indépendante et différente. Malgré tout, elles conservent une base commune. C’est un peu ça, la musique du monde et l’humanité sur le plan musical », explique le guitariste de 21 ans, Nassim Naili, pour expliquer le choix du nom de la formation.

Diego Muñoz ajoute qu’une partie du choix du nom Archipel repose également sur l’attachement que les deux musiciens portent à l’archipel des îles de Mingan.

« J’ai grandi au Havre, la Côte-Nord, c’est chez nous. Quand j’ai commencé à faire de la musique avec Diego, je lui ai fait découvrir mon coin de pays et il est tombé en amour avec la région », explique Nassim. « On a décidé de passer l’été ici, on se promène ici, c’est le paradis du Québec, rien de moins », renchérit le chanteur et mandoliniste.

Diego Muñoz souligne la grande générosité du public nord-côtier. Pour le duo, les rencontres et les échanges qui naissent après les spectacles représentent des moments précieux qui enrichissent leur passage dans la région.

« C’est notre troisième concert officiel de notre tournée sur la Côte-Nord, mais depuis le début de l’été on a dû faire une dizaine de gigs dans la région », déclare Nassim Naili. Les deux musiciens se sont déjà produits deux fois cet été à la Shed-à-morue au Havre-Saint-Pierre.

La formation se produira encore pour deux soirs sur la Côte-Nord, à Natashquan, au Portageur le 7 août, et à l’Échouerie, le 11 août.