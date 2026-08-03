Deux Baie-Comoises brillent au Championnat mondial de Scrabble à Tunis

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 3 août 2026
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Danielle Gendron et Sylvie Lévesque sont fières de leur parcours au Championnat mondial de Scrabble qui s’est déroulé en Tunisie.  Photo courtoisie

Les Baie-Comoises Sylvie Lévesque et Danielle Gendron ont représenté le club Nord-Mots de Baie-Comeau lors du 54Championnat mondial de Scrabble, qui s’est déroulé du 16 au 26 juillet à Tunis, en Tunisie. 

Réunissant plus de 500 joueurs provenant de 25 pays de la francophonie, la compétition leur a permis de se mesurer à l’élite internationale de la discipline.

Membre de la catégorie duplicate Open, Sylvie Lévesque s’est particulièrement illustrée en remportant la première place des tournois Open Hamilcar et Open Carthage. Au total, elle a disputé huit parties en maintenant un niveau de jeu supérieur à celui de son classement international (série 6).

« Elle a joué huit parties en gardant sa concentration et jouant constamment au-dessus de son classement international (série 6) », souligne le club Nord-Mots.

Sa compatriote baie-comoise Danielle Gendron (série 4) n’est pas montée sur le podium, mais elle a tout de même réalisé une prestation solide en maintenant sa moyenne internationale lors de ses deux tournois Open.

Au cours du championnat, les deux représentantes de Baie-Comeau ont également eu l’occasion de participer à quatre parties en formule par paires face aux champions du monde.

« Aucune chance de gagner, mais une belle expérience de plus », résume la directrice du club baie-comois, Danielle Gendron.

Le 54Championnat mondial de Scrabble a rassemblé plus de 500 joueurs de 25 pays dans les catégories classique et duplicate. Plus de 40 parties ont été disputées au cours de l’événement, sous une chaleur accablante.

La Fédération québécoise de Scrabble était représentée par 29 participants, dont 19 dans la catégorie Élite et 10 dans la catégorie Open.

De retour sur la Côte-Nord, Sylvie Lévesque et Danielle Gendron peuvent se réjouir de leur parcours sur la scène internationale.

« Nos deux joueuses de Scrabble sont revenues fières de leur performance à ce championnat et, qui sait, elles seront peut-être de la compétition qui se tiendra en Suisse en 2027 », conclut le club.

Sylvie Lévesque a remporté la première place des tournois Open Hamilcar et Open Carthage. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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