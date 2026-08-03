Disparition à Baie-Trinité : Christian Dumont retrouvé
Christian Dumont de Baie-Trinité a été retrouvé sain et sauf. Photo Sûreté du Québec
L’homme qui avait disparu à Baie-Trinité a été localisé sain et sauf, rapporte la Sûreté du Québec, le 3 août à 11 h 30.
Christian Dumont, âgé de 51 ans, manquait à l’appel depuis le 1er août. Il avait été vu pour la dernière fois vers 7 h 30 dans le secteur du lac à la Truite situé sur le territoire de la ZEC Trinité. Il circulait alors à vélo.
La Sûreté du Québec précisait que ses proches avaient « des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité ».
L’appel à la population pour le retrouver est maintenant terminé.
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