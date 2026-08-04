Air Liaison rétabli temporairement dans le Programme d’accès aérien aux régions

La Cour supérieure du Québec suspend la décision du ministre des Transports et de la Mobilité durable visant à retirer à Air Liaison son statut de transporteur autorisé en marge du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR).

Cette ordonnance rendue le 4 août permet à l’entreprise de retrouver immédiatement son admissibilité au programme, dans l’attente d’un jugement final sur le litige.

Selon Air Liaison, cette décision demeure en vigueur jusqu’à ce que les procédures judiciaires en cours soient tranchées.

Depuis le début du différend, la compagnie indique avoir absorbé elle-même le coût correspondant à l’aide financière offerte par le PAAR afin que sa clientèle continue de profiter des tarifs réduits.

« Depuis le début de cette démarche, Air Liaison assume elle-même le coût équivalent à l’aide offerte par le PAAR afin que sa clientèle puisse continuer de bénéficier des tarifs réduits, sans subir les conséquences du processus judiciaire », affirme l’entreprise.

Air Liaison souligne également son attachement au marché québécois et réitère sa volonté de maintenir ses services dans les différentes régions qu’elle dessert.

« Fière de sa propriété québécoise et de ses 25 ans d’histoire, Air Liaison demeure pleinement engagée à offrir un service fiable aux communautés qu’elle dessert partout au Québec », peut-on lire dans le communiqué.

L’entreprise précise toutefois qu’elle ne commentera pas davantage le dossier pour le moment, invoquant le respect du processus judiciaire toujours en cours. « Par respect pour le processus judiciaire toujours en cours, Air Liaison ne fera aucun autre commentaire pour le moment. »

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère des Transports et de la Mobilité durable n’a pas commenté la décision de la Cour supérieure.