Produire du saumon sur la Côte-Nord : Québec réaffirme son appui

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, a affirmé, ce mardi 4 août, à la rencontre d’information consacrée à l’avancement du projet AquaBoréal à Baie-Trinité, que l’énergie nécessaire à l’entreprise a été réservée.

« La Côte-Nord a le droit d’avoir sa part et produire du saumon » a commencé le coprésident d’AquaBoréal, un projet de production de saumon atlantique en eau salée à Baie-Trinité, André Michaud.

Ce matin-là, Donald Martel était présent pour démontrer encore une fois le soutien du gouvernement provincial au projet d’aquaculture, et a affirmé que près de 7,5 Mégawatts avaient déjà été réservés pour les futures installations.

Donald Martel (à droite), profite de sa présence sur la Côte-Nord pour faire une tournée auprès des entreprises locales pour discuter des enjeux concernant l’agriculture, il passera notamment à la Ferme Manicouagan, aux Crabiers du Nord ou encore à l’usine de la Microbrasserie St-Pancrace. Photo Roseline Pelletier

« On a pas beaucoup d’énergie au Québec, pourtant le gouvernement a réservé l’énergie nécessaire. C’est un geste significatif pour montrer notre soutien », ajoute-t-il.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation était de passage la veille à la ferme du président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, Yves Laurencelle. Photo courtoisie

Un projet qui avance

Si aucune date de construction n’est toujours prévue, le projet continue de se préciser. Le dossier est passé au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) l’année passée, et un décret gouvernemental a été obtenu en février 2025.

Des ingénieurs du Chili et du Danemark travaillent actuellement sur les plans et les devis de l’ingénierie des futures installations. « À la fin de l’année, on aura une idée plus précise des coûts et à ce moment-là le gouvernement pourra décider des sommes à investir », déclare le coprésident et fondateur d’AquaBoréal, Léopold Landry.

C’est aussi à ce moment que les ententes financières avec les investisseurs pourront être finalisées.

La rencontre d’information a réuni une cinquantaine de personnes, dont une partie importante d’élus municipaux des villes alentour et des résidents de Baie-Trinité. Photo Roseline Pelletier

« On veut vraiment rassurer les habitants de l’aide reçue du gouvernement. Il y a des demandes de subventions et les ministres échangent entre eux. J’ai même été reçu dans le bureau du premier ministre », confie Léopold Landry, confiant.

« Le saumon c’est dans notre ADN, ça nous parle sur la Côte-Nord. On va le produire chez nous avec un procédé innovant », conclut le député de la circonscription de René-Lévesque, Yves Montigny.