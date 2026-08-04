Une relève pour le déneigement résidentiel à Forestville

Alors que la majorité des Nord-Côtiers profitent encore de l’été, Roxanne Fortin et son conjoint, Maxime Pouliot Fiola, préparent déjà la prochaine saison hivernale. Les deux entrepreneurs lancent Groupe FPF Multi-services, une nouvelle entreprise de déneigement qui reprend la clientèle résidentielle de Transport R. Lamarre et Fils à Forestville.

Cette entente assure une transition pour les citoyens qui faisaient déjà affaire avec Robin Lamarre. Ce dernier conserve ses activités de déneigement commercial, mais a choisi de céder sa clientèle résidentielle afin d’en assurer la continuité.

« Je voulais me départir de ma run de clients résidentiels, mais j’aurais continué si je n’avais pas trouvé de relève », résume Robin Lamarre, qui souligne avoir rapidement vu en Roxanne Fortin une relève pour ce volet de son entreprise.

L’entrepreneur, qui prenait en charge le déneigement résidentiel depuis une dizaine d’années, remercie d’ailleurs sa clientèle de lui avoir fait confiance toutes ces années.

Une passion devenue projet d’entreprise

L’idée de lancer une entreprise de déneigement n’est pas née du jour au lendemain. Infirmière de profession, Roxanne Fortin avait d’abord acheté un petit tracteur pour entretenir son terrain et accéder plus facilement à son poulailler durant l’hiver.

Rapidement, elle a commencé à donner un coup de main à quelques voisins, puis à répondre à des appels ponctuels de citoyens ayant besoin d’un déneigement.

« Tout le monde me disait que je devrais faire des contrats, mais je travaillais à temps plein. Je ne pouvais pas m’engager là-dedans », raconte-t-elle.

Au fil des discussions avec son conjoint Maxime Pouliot Fiola et Marc Sylvestre, son voisin et un travailleur d’expérience dans le domaine du déneigement, le projet a toutefois pris de l’ampleur. Le couple a alors décidé de créer Groupe FPF Multi-services et d’investir près de 300 000 $ pour acquérir sa flotte d’équipements.

En reprenant la clientèle résidentielle de Transport R. Lamarre et Fils, la nouvelle entreprise démarre ses activités avec une base solide.

Avant cette acquisition, Roxanne Fortin comptait déjà une quarantaine de clients qu’elle avait développés elle-même. L’ajout de la clientèle de Robin Lamarre lui permet maintenant d’amorcer sa première saison avec plus d’une centaine de résidences à desservir.

L’entrepreneure précise toutefois qu’il reste encore quelques places disponibles pour les citoyens qui souhaitent changer de déneigeur avant l’hiver.

« On veut offrir un bon service. Notre objectif, ce n’est pas d’avoir le plus grand nombre de clients possible, mais d’avoir un nombre de clients qui nous permet de bien les servir », explique-t-elle.

Maxime Pouliot Fiola, Roxanne Fortin et sa fille Lou-Anne Deschênes. Photo courtoisie

Miser sur la fiabilité

Pour assurer un service fiable, le Groupe FPF disposera de trois tracteurs John Deere.

L’entreprise a également choisi d’investir dans des outils technologiques qui permettront notamment d’optimiser les trajets des opérateurs et d’informer les clients de l’arrivée prochaine du déneigeur grâce à un système de notifications.

« On a essayé de penser à tout ce qui peut causer des frustrations aux clients », explique Roxanne Fortin.

L’entreprise prévoit également filmer les interventions afin de documenter les opérations en cas de dommages ou de contestation, tout en centralisant la gestion des contrats, de la facturation et des demandes de service dans une même plateforme.

Redonner à la communauté

Originaire de Forestville, Roxanne Fortin souhaite aussi que son entreprise contribue à la vie communautaire.

Elle prévoit remettre une partie de ses revenus à des organismes sportifs locaux, notamment au soccer mineur, et envisage déjà d’offrir des services d’entretien de pelouse durant la saison estivale.

« Je viens d’ici et je veux redonner à la communauté », affirme la trentenaire.

Une transition en cours

Depuis quelques semaines, Roxanne Fortin communique avec chacun des anciens clients résidentiels de Robin Lamarre afin de leur présenter les nouveaux contrats de service.

Elle rappelle que la transaction porte uniquement sur la clientèle résidentielle. Les activités commerciales de Transport R. Lamarre et Fils se poursuivent de leur côté.

« Les gens pensent parfois qu’ils sont encore avec M. Lamarre, mais c’est maintenant Groupe FPF qui assure le service résidentiel », conclut l’entrepreneure et infirmière de profession.