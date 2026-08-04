Voile : la Côte-Nord, une région au potentiel encore sous-exploité

Selon la vice-présidente de Voile Mercator, Juliette Guillot, la Côte-Nord possède un important potentiel de développement pour le tourisme nautique.

Plusieurs municipalités et marinas auraient déjà manifesté leur intérêt afin de développer davantage leurs infrastructures et d’accueillir ce type d’activités.

« Forestville veut se développer pour construire un quai dans les prochaines années. Baie-Comeau nous a aussi contactés, tout comme plusieurs marinas de la Côte-Nord. Il y a un vrai intérêt pour faire découvrir le fleuve autrement », indique-t-elle.

La coopérative voit également un intérêt grandissant pour un tourisme plus durable.

« On est une entreprise verte. On fait du compost à bord et on se déplace principalement grâce au vent. C’est du transport à voile avec une empreinte carbone presque nulle », souligne Mme Guillot.

Un engouement en croissance

Voile Mercator observe une hausse de l’intérêt pour la voile depuis la pandémie.

Selon Juliette Guillot, plusieurs personnes souhaitent aujourd’hui apprendre à naviguer afin de réaliser un projet de vie ou simplement passer davantage de temps en plein air.

L’école remarque aussi une présence féminine grandissante parmi ses stagiaires.

« L’an dernier, 52 % de nos stagiaires étaient des femmes. C’est assez exceptionnel dans le milieu. On essaie vraiment de créer un environnement où elles prennent leur place et se sentent à l’aise d’apprendre », explique-t-elle.

Voile Mercator compte sur l’expertise d’instructeurs expérimentés. Photo Voile Mercator Photo Voile Mercator

Une passion qui transforme

Originaire de Toulouse, en France, Juliette Guillot n’avait jamais navigué avant son arrivée au Québec, il y a cinq ans.

Elle est entrée chez Voile Mercator comme agente au service à la clientèle avant de développer elle-même une passion pour la voile.

Aujourd’hui, elle encourage les curieux à tenter l’expérience.

« C’est vraiment quelque chose qui nous fait goûter à la liberté. On découvre notre territoire d’une manière complètement différente et on voit des choses que personne d’autre ne voit. »

Des places sont encore disponibles pour certains stages en août et en septembre, principalement au départ de Tadoussac, avant la fin de la saison de navigation.

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