Essipit signe une entente pour concilier exploration minière et protection du territoire

La Première Nation d’Essipit et North American Niobium and Critical Minerals Corp. (NIOB) ont conclu une entente visant à encadrer les activités d’exploration minière sur le Nitassinan, dans un esprit de respect et de collaboration.

Après plusieurs mois de discussions, la signature de l’entente a été annoncée ce matin, le 5 août. Cet accord vise à assurer que l’exercice des droits accordés à NIOB en matière d’exploration minière sur le Nitassinan, territoire ancestral non cédé d’Essipit, se déroule dans le respect des droits, des intérêts et des priorités des Essipiunnuat.

Rappelons que ces titres miniers sur le Nitassinan sont liés au projet Seigneurie, un projet d’exploration minière situé dans la Haute-Côte-Nord, près de Longue-Rive. Celui-ci vise à évaluer le potentiel du territoire quant à la présence de niobium et d’éléments de terres rares, des minéraux utilisés notamment dans diverses technologies et applications industrielles.

L’accord vise à établir une base solide pour une relation durable, fondée sur le respect des droits ancestraux et des aspirations de la communauté, tout en permettant d’évaluer de façon responsable le potentiel minéral du secteur Seigneurie.

« Cette entente nous permet d’encadrer de manière responsable et équilibrée les activités d’exploration sur le Nitassinan, tout en assurant la protection du territoire, de la biodiversité et de notre mode de vie. Elle offre également des opportunités concrètes de contribuer au développement socioéconomique de notre communauté », déclare le chef de la Première Nation des Innus Essipit, Martin Dufour.

L’entente prévoit des mécanismes de communication continue, des mesures de protection de l’environnement et du territoire, des engagements liés à l’emploi, à la formation et aux occasions d’affaires pour les membres et les entreprises d’Essipit, ainsi que des contributions financières destinées au développement communautaire.

« Nous sommes fiers d’avoir conclu une entente fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Cette collaboration établit un cadre clair pour nos travaux d’exploration et témoigne de notre engagement à travailler de façon responsable avec la communauté d’Essipit », ajoute le président-directeur général de NIOB, M. Murray Nye.

À noter qu’une attention particulière sera portée à l’aire protégée d’Essipiunnu-Meshkanau, qui est exclue du projet Seigneurie. La société d’exploration minière de Vancouver s’engage donc à se tenir à l’écart de ce territoire, appartenant aux Innus d’Essipit.