MRC de La Haute-Côte-Nord en bref

En route vers le PIIRL

C’est le Groupe Conseil CHG, seul soumissionnaire à l’appel d’offres public lancé par la MRC de La Haute-Côte-Nord, qui a obtenu le contrat pour ses services professionnels en génie-conseil dans le cadre de la réalisation d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL). Les élus ont résolu d’accorder le contrat à Groupe Conseil CHG pour la somme de 95 800 $, sous réserve de l’approbation par le ministère des Transports. La firme aura le mandat d’élaboration du PIIRL.

Travaux de voirie forestière

Afin de maintenir l’accessibilité au territoire tout favorisant la bonne marche du plan d’urgence sur le TNO en cas de sinistre, le conseil des maires a octroyé un contrat de travaux de voirie forestière à l’entreprise Les Constructions SRV inc., pour la somme de 10 000 $ excluant les taxes. Le projet prévoit le débroussaillage des portions du chemin de la rivière Portneuf, à partir du km 51,permettant la réalisation d’épandage de gravier et la pose de ponceaux, qui feront l’objet d’appel d’offres subséquents. « Cette portion de chemin près de la borne d’évacuation de la MRC, est carrossable mais très difficile », précise Yves Beaudoin, ingénieur forestier à la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Adoption de projets

Dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) géré par le conseil des maires de la Haute-Côte-Nord, la Municipalité de Tadoussac a obtenu une aide financière de 50 000 $ pour son projet de rénovation du Centre des loisirs, ainsi que 50 000 $ pour son projet de rechargement de la baie de Tadoussac. Les élus ont précisé que le projet pilote de rechargement de la baie de Tadoussac ne pourrait faire l’objet d’une autre aide financière dans le cadre de ce programme.

Plan de sécurité civile

La MRC de La Haute-Côte-Nord entend créer une organisation municipale de la sécurité civile afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d’assurer la concertation des intervenants. Cette décision est le résultat d’une réflexion quant à l’utilisation du Territoire non organisé (TNO) Lac-au-Brochet, « exposé à divers aléas d’origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres », est-il mentionné dans la résolution adoptée le 18 août. En vertu de la Loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile du territoire est dévolue à chaque municipalité concernée. À l’égard de son territoire non organisé, la MRC est désignée au même titre qu’une municipalité.

Recrutement

Le directeur général de la MRC, Paul Langlois, s’est vu confier le mandat de recruter une personne pour occuper le poste de réceptionniste. Cette démarche fait suite à l’aménagement d’un bureau de réception pour accueillir les citoyens à l’entrée principale du centre administratif de la MRC.