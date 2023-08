Jamais 2 sans 3

La guédille de la mer remporte le mois de la guédille pour une troisième année consécutive, et continue de faire saliver avec son crabe et ses crevettes. Photo courtoisie

La cantine La Bonne Franquette de Forestville remporte pour la troisième année consécutive le concours du mois de la guédille avec sa guédille de la mer qui ne cesse d’attirer les passants et leur vote.

C’est près de la moitié des 899 votes du mois de juillet qui ont scellé l’heureux dénouement de la cantine, véritable success-story à la forestvilloise, qui continue année après année d’impressionner sa clientèle avec des produits locaux et un menu qui se renouvelle sans cesse.

« Je n’en revenais pas. C’est vraiment plaisant, et ça nous fait une belle visibilité », explique la copropriétaire Geneviève Morneau.

« J’ai dit que si on gagnait pour une troisième fois, j’amenais tout le monde à Chicoutimi pour une soirée et une bonne bouffe », raconte-t-elle avec le sourire.

Un concours qui se démarque

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de la Haute-Côte-Nord et la MRC La Haute-Côte-Nord ont initialement organisé ce concours pour stimuler la restauration dans la région durant la pandémie, qui gagne en popularité chaque année.

Le concours propose un circuit court gourmand qui permet à la population et aux visiteurs de découvrir l’offre culinaire de la région.

« C’est une excellente édition en termes de votes, c’est au moins trois fois plus que l’édition de l’an dernier », estime Audrey Gagné, agente de développement à la SADC.

« Le concours met bien en valeur les produits de la Côte-Nord, et il se démarque comparativement aux concours dédiés aux hot-dogs ou aux hamburgers », souligne-t-elle.

« Il y a un côté ludique dans tout ça, et il y a de bonnes chances que l’on reconduise le concours l’an prochain encore », conclut-elle.

Du nouveau dans l’alignement

Depuis son acquisition en 2019 par Geneviève Morneau et son conjoint Gaston Tremblay, la cantine a traversé l’éprouvant épisode de la pandémie de COVID-19 sans abandonner.

« On a acheté, et ensuite l’année d’après nous avons changé toute l’équipe, et finalement la pandémie est arrivée », se rappelle Geneviève Morneau.

Depuis cette année, son fils de 22 ans Gabriel Larose a rejoint les rangs de la cantine familiale, où plusieurs générations se côtoient, et a acquis des parts.

« En ayant une autre personne avec nous, c’est parfait. Avec Gabriel, ça nous enlève de la charge de travail et cette année on peut se permettre de terminer plus tôt et de profiter de l’été », laisse-t-elle entendre.

Une cantine à l’écoute

Des idées, ce n’est pas ce qui manque dans la tête de Geneviève Morneau. L’équipe de la cantine est sans cesse en quête d’implantation de nouveautés et de perfectionnement de son menu.

Après avoir implanté le bubble tea, les trous de beigne, l’option kéto et sans lactose, Geneviève Morneau aimerait ajouter 2 nouveautés dans son menu l’an prochain.

Sans pouvoir révéler cette information sensible, la copropriétaire assure que les ajouts seront faits dans « le menu salé ».

« J’essaie toujours de plaire à ma clientèle et d’améliorer mon menu. Je fais des tests et je goute les recettes pour pouvoir leur offrir ce qu’il y a de mieux », indique-t-elle.

La suite pour La Bonne Franquette? Geneviève Morneau révèle qu’elle suivra une formation pour intégrer une option sans gluten dans le menu, et précise qu’elle aimerait bien qu’Olivier Primeau s’arrête pour gouter à leur poutine.

