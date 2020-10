Point de contrôle: la Côte-Nord sous surveillance

Depuis ce midi, un point de contrôle de la Sûreté du Québec est en place à Tadoussac, tel qu’annoncé hier par le gouvernement du Québec. En point de presse, le président-directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord Claude Lévesque, le Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique et Hugo Lemieux, conseiller cadre aux mesures d’urgence au CISSS, ont confirmé que cette mesure sera en force pendant tout le week-end du congé de l’Action de grâce.

Une initiative qui permettra selon M. Lévesque, d’assurer un certain contrôle des entrées et sorties de la région. « La durée officielle suivra durant le week-end. Nous saluons l’initiative du gouvernement puisqu’il y a une petite tendance à la désobéissance. Cela (points de contrôle) va indiquer le sérieux de la protection de notre territoire ».

Le Dr Facheoun réitère que les citoyens des zones rouge et orange devraient rester sur leur territoire et que si pour une raison ou une autre ils accèdent à la Côte-Nord, ils devront observer les consignes des zones initiales.

« À sens inverse, notre population ne doit pas quitter notre territoire pour aller en zone rouge. Sinon les personnes devront être isolées au retour tel que le veut la consigne », a précisé le pdg par intérim du CISSS de la Côte-Nord.

Quant aux secteurs isolés tels que la Basse-Côte-Nord, Île d’Anticosti et Schefferville, le dépistage sera fortement recommandé et les directives seront transmises aux travailleurs (fly in fly out), employés du secteur de la santé et visiteurs, par les compagnies aériennes.

Ce sont deux nouveaux cas qui ont été déclarés sur la Côte-Nord au cours de la dernière semaine, ce qui porte le nombre de personnes infectées à la COVID-19 à 159 depuis le début de la pandémie. « À partir de la mi-juillet, nous avons enregistré 35 nouveaux cas et la majorité est reliée à une acquisition à l’extérieur de la région. Donc la moitié des résidents de la Côte-Nord qui ont contracté la maladie l’ont fait dans une autre région. Et ils ont infecté 30% de leur famille » a précisé Dr Fachehoun.

Rappelons que trois nouvelles zones rouges se sont ajoutées au cours des dernières heures, ce qui préoccupe la santé publique de la Côte-Nord. « Nous sommes très inquiets pour cette longue fin de semaine », a dit Dr Fachehoun.

« Le but des points de contrôle est de protéger notre région jaune, des gens qui arrivent des régions orange ou rouge », a conclu M. Lemieux, justifiant l’absence d’un point de contrôle sur la route 172, reliant la région du Saguenay-Lac-St-Jean, également classée zone jaune.