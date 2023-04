Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, et le président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, Claude Gosselin, en compagnie de la présidente du CA du Vieux Quai en Fête, Joannie Francoeur-Côté, et le coordonnateur, Christophe James, sans oublier les mascottes, Bretelle et Marconi.

Plus de spectacles, plus de jeux et la fin des coupons au Vieux-Quai en Fête

L’heure est aux bonnes nouvelles pour l’organisation du Vieux-Quai en Fête (VQEF) de Sept-Îles qui dévoile sa programmation complète pour sa 29e édition. Quelques nouveautés feront aussi le bonheur des festivaliers. Finis les coupons pour l’achat de bières.

Après l’annonce des têtes d’affiche il y a une dizaine de jours, voici ceux et celles qui accompagneront Koriass, les Gars du Nord et Bleu Jeans Bleu.

Le 13 juillet, le rappeur sera précédé de Matiu et suivi de DJ Champion.

Pour le 14 juillet, Ben Touzel réchauffera la foule avant de faire place à la musique acadienne de Wilfred LeBouthillier et ses comparses. Cette soirée se terminera en punk rock avec Vulgaires Machins et Killing Daisies, le gagnant du concours les Talents Cachés.

Pour le 15 juillet, le groupe par excellence pour les party au Québec, parole du coordonnateur du VQEF, Christophe James, sera suivi de France D’Amours tandis que Pépé et sa guitare et Sara Dufour joueront ensemble.

Les petits y trouveront leur compte avec la zone familiale. Le succès de l’édition 2022 du Vieux-Quai en Fête a permis à son équipe de hausser le budget pour le rendez-vous à venir à la mi-juillet. La zone s’en trouvera ainsi bonifiée avec parcours ludique, jeux gonflables, spectacles pour les enfants, amuseurs publics. Le party mousse sera à l’horaire le dimanche.

Si l’équipe du VQEF a bonifié sa programmation pour l’événement du 13 au 16 juillet, elle s’est permis de mettre un montant de côté pour la 30e édition en 2024 pour un coup d’éclat », a dit la présidente du CA, Joannie Francoeur-Côté.

Finis les coupons!

Après la problématique des coupons l’an dernier, l’organisation se tourne maintenant vers des bracelets connectés liés au compte sécurisé de la personne pour l’achat de consommations (rechargeable en ligne), outil qui servira aussi pour l’accès au site.

« C’est une nouvelle technologie pour nous qui demandera toute une ligne de communication et un processus pour que tout le monde comprenne la dynamique », a mentionné Mme Francoeur-Côté. « On anticipe que pour une première année ce ne sera pas parfait, mais on veut être à 100% pour l’an prochain. Après les commentaires de l’an passé, on devait aller vers là. »

Des stations sur le site permettront d’ajouter de la monnaie, les Festi-Dollars, sur les bracelets.

Cette nouvelle technologie donnera au comité organisateur différentes statistiques, entre autres le nombre de personnes par soir, leur provenance,…

L’organisation mettra aussi en place de nouveaux bars pour mieux desservir les festivaliers, en plus d’offrir d’autres breuvages que de la bière. Et parole de la présidente, il ne manquera pas de bières cette année. Lors de l’édition 2022, le samedi, à 21h, il n’y en avait plus.

Par ailleurs, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a avancé qu’il pourrait fort bien y avoir des « food trucks » lors du Vieux-Quai en Fête.

Après des préventes mystères couronnées de succès, il est temps de vous procurer votre passeport pour les trois jours au coût de 65$, montant en vigueur jusqu’au 1er juillet (70$ dès le 2 juillet).

Ce qu’ils ont dit

« On a presque grandi ensemble (Vieux-Quai en Fête, 29 ans – Aluminerie Alouette, 30 ans). Le Festival, c’est un besoin pour une ville dynamique, une ville qui sait s’amuser. Tout le monde à Sept-Îles a des souvenirs du festival. » – Claude Gosselin, président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, partenaire majeur de l’événement

« La vision du Vieux-Quai en Fête depuis le début a toujours été d’être la fête familiale par excellence sur la Côte-Nord. C’est un défi d’envergure à travers les autres événements dans la région et au Québec, mais je suis fière du travail pour propulser le nôtre. » – Joannie Francoeur-Côté, présidente du CA du Vieux-Quai en Fête.