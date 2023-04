La Trotte sera de retour le 27 mai avec des nouveautés

Sandra St-Gelais, Martin Chamberland, Manon Foster et Marie-Pier Gagnon composent le conseil d’administration actuel du Club de La Trotte. Photo : Archives

La course de La Trotte sera de retour le 27 mai avec la même formule, mais quelques nouveautés qui s’ajoutent.

Les jeunes et moins jeunes pourront encore s’inscrire aux courses de vélo en avant-midi ainsi qu’à la course à pied et à la marche en début d’après-midi.

Parmi les nouveautés, on retrouve un dîner hot-dogs à petit prix pour ceux qui désireront manger sur place. De plus, un jeu gonflable sera installé dans la cour de la polyvalente des Rivières pour les enfants.

Il sera aussi possible de se procurer des chandails à l’effigie du Club La Trotte.

Chaque participant aura droit à une collation et des prix de présence seront attribués par tirage au sort, comme chaque édition.

« Si vous avez le goût de donner un peu de votre temps tout en encourageant ceux qui participent aux différentes activités, donnez vos noms à un des membres du comité. Votre aide est précieuse et indispensable pour la survie d’activités de ce genre », affirme la présidente de l’événement, Manon Foster, sur Facebook.

Rappelons que le comité bénévole du Club La Trotte est composé de Manon Foster, Marie-Pier Gagnon, Sandra St-Gelais et Martin Chamberland.