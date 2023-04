Le chantier du quai de Forestville est une zone interdite d’accès

Malgré les maints avertissements, certains automobilistes s’aventurent sur le chantier de la réfection du quai de Forestville. « Un chantier veut dire zone sécurisée. […] Il y a une interdiction pour tous de circuler sur le chantier », a répété la mairesse Micheline Anctil le 18 avril.

Cette dernière demande une dernière fois à ceux qui ne respectent pas la règle pour mieux voir l’avancement des travaux de ne pas franchir les barrières.

« On l’a dit sur plusieurs tribunes, mais le message n’a pas l’air à bien passer, témoigne Mme Anctil. Si on ne réussit pas à faire comprendre le message, on prendra d’autres mesures éventuellement. »

Les élus demandent donc la compréhension de la population. « Les gens veulent être très près pour voir le nez dans l’eau. Vous le verrez au mois de juin. Malheureusement, il faut comprendre que c’est un chantier d’envergure et nous devons respecter les règles de la zone sécurisée », ajoute la mairesse.

Notons que la zone sécurisée permet à l’entrepreneur de circuler librement à travers les matériaux et la machinerie. « Ça devient son chantier. Il y a des barrières qui ont été installées, elles doivent être respectées », demande Micheline Anctil.

Quant à l’échéancier, « tout rentre toujours dans l’ordre. Les travaux se déroulent tels qu’ils étaient prévus », selon l’élue.