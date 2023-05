Caisse populaire Desjardins Saguenay-St-Laurent : toujours présente que jamais pour le milieu

En assemblée générale annuelle le 18 avril, les membres de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent ont voté une somme de 695 000 $ en retour à la collectivité et 466 049 $ en ristournes. D’ailleurs, en regard du taux d’inflation préoccupant, le conseil d’administration a pris la décision de bonifier de 25 % les montants remis aux organismes.

C’était la première assemblée générale annuelle tenue en présentiel depuis le début de la pandémie de COVID-19. La direction générale par intérim de l’institution financière est maintenant assumée par David Landry, après le départ à la retraite de David Harrisson en mars.

La Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent a pris l’engagement financier pour les projets d’ici à la hauteur de 227 144,50 $, dont 183 515 $ destinés au Fonds d’aide au développement du milieu et 43 629,50 $ en dons et commandites. Une somme de 695 000 $ en retour à la collectivité et 466 049 $ en ristournes ont également été votés.

Les actifs de l’institution financière demeurent stables à 319 M$ comme en 2021, tandis que les sommes allouées au fonds d’aide au développement du milieu sont passées de 49 300 $ à 66 100 $ en 2022.

Répartition des excédents

La Caisse comptait des excédants avant ristournes aux 6 929 membres particuliers et entreprises de 1,8 M$. Un retour à la communauté de 466 049 $ en ristournes individuelles ainsi que des sommes totalisant 66 100 $ pour appuyer des projets et organismes du milieu ont été acceptés par les membres de la Caisse.

Plusieurs organismes de notre région ont bénéficié de l’aide financière de la Caisse sous forme de remise de dons lors de l’assemblée générale annuelle. Les établissements d’éducation comme la polyvalente des Berges et l’école Dominique-Savio des Bergeronnes, l’école Marie-Immaculée des Escoumins, l’école Notre-Dame de Sacré-Cœur, et l’école St-Joseph de Tadoussac ont bénéficié de montants allant jusqu’à 2 500 $.

La Caisse a également épaulé les fabriques des municipalités du secteur ouest avec un montant respectif de 625 $.

Les FADOQ et les Cercles des Fermières des quatre villages ont reçu un montant de 312,50 $, tandis que les maisons des jeunes du secteur ont reçu 500 $. Le total des sommes est de 16 437,50 $.

Bilan

Au terme de l’exercice financier du 31 décembre 2022, les prêts hypothécaires résidentiels représentaient 100,7 M$ contre 89,6 M$ en 2021, alors que les prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers se chiffrent à 10 424 000 $. Quant à eux les prêts aux entreprises et aux gouvernements ont atteint 38,4 M$.

Le total du passif affiche une légère diminution comparée à 2021, soit 285 M$. L’avoir, composé en majorité des excédents à répartir et des réserves, grimpe à 34 076 000 $. Le total final du passif et de l’avoir est au compte final de 319,1 M$, comparé à 319,2 M$ en 2021. Les excédents nets de l’exercice après ristournes aux membres sont à 1,4 M$, contre 2,4 M$ en 2021.

Conseil d’administration

Deux candidatures ont été reçues pour le groupe A (Sacré-Cœur), et Guillaume Lavoie a été élu par vote en différé. L’autre candidat au groupe A Janic Boisvert a été élu au groupe C (Tadoussac), tandis que Yan Chamberland a été élu par acclamation au groupe B (Les Escoumins et Essipit). Serge Hovington a également été élu par acclamation au groupe Universel pour la province de Québec.

Toutes les candidatures masculines représentaient des atouts en affaires, administration et marketing. Trois couvraient les groupes 35-49 ans et un 50-64 ans, et un critère de compétence a été atteint avec la comptabilité.