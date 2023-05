Colloque Entreprendre en région : succès pour la 5e édition

Le Colloque Entreprendre en région se tenait à Sacré-Cœur le 26 avril et il a réuni au total 82 personnes clés de l’entrepreneuriat nord-côtier pour les panels et formations en journée. La conférence de clôture de Danièle Sauvageau, coach sportif émérite et mentore, a fait le bonheur des 68 convives en fin de soirée.

Le Colloque Entreprendre en région est un rendez-vous annuel qui réunit les gens du milieu des affaires de chez nous, organisé en partenariat par la MRC de la Haute-Côte-Nord, la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de la Haute-Côte-Nord et Services Québec.

Parmi les entrepreneurs en vue qui ont animé les panels se trouvaient Dany Tremblay du motel-restaurant le Chantmartin de Tadoussac, Serge Deschênes de Pièces d’auto Deschênes – Home Hardware de Sacré-Cœur et Larry Tremblay de ReVolt Électrique inc. de Forestville.

Quatre formations de trois heures étaient offertes avec des thèmes comme l’innovation, le marketing, les taux d’intérêt et l’inflation ainsi que le maillage entre entreprises pour travailleurs saisonniers. 48 personnes y ont participé en avant-midi et après-midi.

« On a eu d’excellents commentaires pour les formations et les panels. Les gens ont beaucoup apprécié l’opportunité de connaître les réalités de chaque entrepreneur de la région », commente Audrey Gagné, agente de développement à la SADC de la Haute-Côte-Nord et membre du comité organisateur de Colloque Entreprendre en région.

Un président d’honneur fier

Guy Deschênes, le président d’honneur du colloque, s’est adressé à la foule lors du cocktail de soirée avant le souper gastronomique. Se disant « un petit peu gêné », Guy Deschênes a quand même tenu à remercier la foule.

« Lorsqu’on m’a demandé d’être président d’honneur de ce colloque, je suis devenu un peu mal à l’aise », a-t-il dit avec une pointe d’humour.

« Je n’aime pas spécialement que l’on parle de moi, mais j’aime les résultats des actions que l’on peut entreprendre ensemble pour améliorer notre qualité de vie », a-t-il précisé. « Finalement j’ai dit oui et je suis très fier d’être avec vous », a-t-il ajouté.

Le président est revenu sur la démarche « enrichissante » qu’a procurée aux intervenants et participants le Colloque Entreprendre en région.

« Aujourd’hui, on a fait des belles choses et on a partagé des belles réflexions. On a appris à mieux se connaître, et c’est une richesse que l’on doit cultiver » a-t-il illustré.

Danièle Sauvageau a terminé sa conférence devant une salle comble en ovation.

Une conférence inspirante

La conférencière Danièle Sauvageau a clôturé la soirée avec une conférence empreinte d’humanisme portant sur le succès dans le monde des affaires et de l’entrepreneuriat.

L’ancienne gérante-générale de l’équipe nationale de hockey féminin du Canada, qui a décroché la médaille d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, est revenue sur les moments marquants de sa carrière d’entraîneur-chef et sa vision du succès.

« Le succès dans les entreprises, c’est d’être en mesure d’identifier les talents de chacun. Un aspect important du leadership est de tirer les gens vers le haut, et de ne pas accorder d’importance aux gens qui tentent de tirer une entreprise vers le bas », a-t-elle raconté.

« En tant que leader, c’est notre devoir de créer des environnements propices qui donnent le goût aux gens de rester et de s’impliquer en donnant le meilleur d’eux-mêmes », a-t-elle poursuivi..

La 6e édition aux Bergeronnes

Claude Brassard, directeur du développement économique, social, culturel et touristique à la MRC de la Haute-Côte-Nord et Audrey Gagné ont terminé la soirée en remettant un panier cadeau rempli de produits locaux à la conférencière.

Le président d’honneur Guy Deschênes s’est quant à lui vu remettre une statue de bois confectionnée par le sculpteur Gaëtan Hovington de Tadoussac.

L’organisation a fait tirer au sort l’emplacement du prochain Colloque Entreprendre en région à Danièle Sauvageau, et c’est la municipalité des Bergeronnes qui sera l’hôte de la prochaine édition.