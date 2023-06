Portneuf-sur-Mer se recueille en mémoire des victimes

Une vingtaine de personnes s’est réunie le 5 juin à 16 h au parc Riverain de Portneuf-sur-Mer. L’heure était au recueillement et au silence en mémoire des victimes de l’accident de pêche mortel.

« Une minute de silence pour les victimes et une marque de sympathie à leurs proches », indique l’instance municipale via sa page Facebook.

L’invitation avait été lancée plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux puisque la Municipalité déposait des fleurs à cet endroit et à cette heure « pour exprimer son soutien aux familles endeuillées et aux municipalités touchées lors de cette horrible tragédie ».

Par ce geste symbolique, la communauté de la Haute-Côte-Nord pouvait ainsi venir s’y recueillir et partager cette grande tristesse que chacun ressent.

Une marche de soutien

Aux Escoumins, les élèves de 6e année de l’école Marie-Immaculée ont organisé une marche cet après-midi.

Les jeunes ainsi que les citoyens intéressés à participer à l’initiative sont partis de l’établissement scolaire à 14 h 30 pour se diriger vers le sentier du moulin.

Les marcheurs se sont rendus au quai du traversier afin d’y jeter une bouteille à la mer, et ce, « en soutien aux familles et aux proches touchés par l’événement ».

Notons que du soutien psychosocial a été offert dans les écoles du territoire par le Centre de services scolaire de l’Estuaire aujourd’hui. Les élèves qui ressentaient le besoin de parler de la tragédie ont pu bénéficier des ressources nécessaires.