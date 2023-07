Un centre attendu à Baie-Comeau

Les représentantes du centre Mieux-Être de Baie-Comeau. De gauche à droite, Marie Paulin, Joannie Bélanger-Deschênes, Eve Arseneau et Marie-Pierre Godin. PHOTO EVE ARSENEAU

Eve Arseneau, psychologue et Marie-Pierre Godin, travailleuse sociale sont co-propriétaires de trois centres spécialisés en santé mentale et bien-être au nord du Nouveau-Brunswick. Elles se lancent en terre nord-côtière et ouvriront un quatrième centre à Baie-Comeau dès l’automne 2023.

Le futur centre Mieux-Être à Baie-Comeau est une idée de Marie Paulin qui a pratiqué le métier de travailleuse sociale à Baie-Comeau dans les dernières années. Mme Paulin agira à titre de directrice du centre. Son ouverture est prévue d’ici la fin de l’année 2023.

Psychologue, travailleuse sociale, ergothérapeute, diététicienne, orthophoniste, massothérapeute, ostéopathe: plusieurs spécialistes sont dans la ligne de mire des deux femmes d’affaires pour le futur centre.

« La vision de nos entreprises est d’avoir plusieurs services en santé sous le même toit pour offrir un service de qualité à une famille ou à l’individu qui a besoin de soutien », explique Marie-Pierre Godin. Elle ajoute que le travail d’équipe multidisciplinaire est un avantage pour les patients. « Le plus qu’on peut apporter de diversité dans notre équipe, le mieux, ça peut répondre à toute la communauté », soutient-elle.

Elles ont passé deux journées à faire du recrutement de personnel et sont confiantes de constituer leur future équipe. Des discussions avec des spécialistes de l’extérieur sont aussi en cours pour que ceux-ci viennent s’installer à Baie-Comeau.

Les gens nous on accueillis chaleureusement, ils nous ont dit qu’ils nous attendaient depuis longtemps. – Eve Arseneau

Aller à la rencontre de la future clientèle

Les co-propriétaires ont organisé un 5 à 7 à l’hôtel le Manoir de Baie-Comeau le 13 juillet pour rencontrer la population. Une trentaine de personnes se sont déplacées et ont profité pour souligner leur enchantement. « On a été agréablement surprise, les gens nous ont accueillis chaleureusement, ils nous ont dit qu’ils nous attendaient depuis longtemps », raconte Eve Arseneau, encore touchée par ces échanges.

Des besoins criants

Les co-propriétaires soulignent l’explosion de demandes depuis la pandémie. Les besoins chez les hommes et les couples sont en croissance, confirme-t-elle. La clientèle de tout âge pourra être servie.

Le local où se trouvera le centre n’est pas encore confirmé. « On essaie de trouver l’emplacement idéal pour que la clientèle puisse se déposer en sécurité et en confiance », précise Mme Arseneau. L’équipe à la direction du projet est en discussion avec la ville de Baie-Comeau et attend des confirmations d’ici les prochaines semaines.