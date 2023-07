Prendre le pouls des fonds du Saint-Laurent

Cristiane Albuquerque est écologiste et chef d’équipe par intérim au parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

Depuis 2022, elle et ses collègues de travail colligent des données à l’aide de deux hydrophones (appareils enregistrant les sons sous-marins en continu), installés au large de Charlevoix et des Escoumins. « Nous dressons un portrait du paysage acoustique du parc marin afin de comprendre l’impact du bruit sous-marin sur les espèces, entre autres lorsque les bateaux se déplacent, ce qui nous permettra de caractériser l’effet des mesures de réduction de vitesse sur le bruit ambiant et les mammifères marins », explique la scientifique.

Amorcée dans Charlevoix en 2022 en collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais, l’étude est à l’étape des analyses tandis que la validation des résultats suivra ultérieurement.

L’hydrophone disposé face au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins, est quant à lui au centre du projet de maîtrise de l’Université du Québec à Rimouski. Un employé du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est sur place afin de recueillir les données sur le trafic maritime qui permettra par la suite aux scientifiques d’effectuer des croisements en lien avec les conséquences de la vitesse des embarcations sur le comportement vocal et visuel des mammifères marins.

« Au fil du temps, les données récoltées serviront à établir des indicateurs reliés au paysage sonore de l’estuaire. Notre équipe sera donc en mesure de déterminer, entre autres, le niveau de tranquillité des secteurs, le taux de présence des espèces détectées et de caractériser les bruits associés à la navigation », conclut Cristiane Albuquerque. Les résultats de ces études sont attendus pour la fin de l’année 2024.