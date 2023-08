Des travaux attendus dans la côte de Portneuf-sur-Mer 

L’accident survenu à Portneuf-sur-Mer entre une motocycliste et un véhicule le 23 juillet dernier à la sortie est de la localité, a ravivé les inquiétudes auprès des citoyens et des élus concernant la teneur des éventuels travaux réalisés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Initialement prévus en 2023, les travaux qui consistaient à corriger le profil des courbes et à réduire l’inclinaison de la pente abrupte, dans un secteur de 1,2 km à l’est de la rivière Portneuf, ont été reportés en 2024.

La décision du MTMD a été confirmée lors de la séance régulière du conseil municipal de Portneuf-sur-Mer de juillet.

« Bien qu’un appel d’offres public ait été publié en avril 2023, le ministère l’a annulé, car le processus d’acquisitions de terrains n’était pas complété, ajoute Caroline Rondeau, conseillère en communication à la Direction générale des communications du MTMD.

Depuis son élection en 2021, le conseil municipal a fait des représentations auprès du ministère afin qu’une voie de virage à droite soit ajoutée pour accéder plus sécuritairement au camping municipal. Demande qui a été refusée par la Direction régionale du MTMD.

» La raison qui a été invoquée par le ministère, c’est que c’est un accès saisonnier à cette voie secondaire qui mène au camping et à la marina, explique le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay.

« Nous avons insisté et demandé une voie réservée au centre, mais en vain. Ensuite nous les avons rencontrés et ils nous ont promis que la côte allait être déplacée vers le nord, ce qui aura pour effet d’enlever la dangerosité de l’ancienne côte en aplanissant le haut pour améliorer la visibilité et élargir l’entrée au camping « , a divulgué l’élu en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord.

Selon l’édile portneuvois, l’instance gouvernementale avait au départ décidé de ne pas déplacer la sortie pour les motoneiges mais a finalement rectifié le tir en la déplaçant elle aussi plus à gauche, « puisqu’ils ne veulent pas que les motoneiges aillent à contresens de la circulation » , a précisé M. Tremblay.

La nature des travaux

À la demande du Journal Haute-Côte-Nord, la porte-parole du MTMD Caroline Rondeau, a confirmé les dires du maire le 26 juillet par courriel, avisant que le ministère prévoit la correction des courbes verticale et horizontale, ce qui améliorera grandement la visibilité dans toutes les directions, dans ce secteur, ce qui inclut l’accès au camping, améliorant de ce fait la sécurité.

« Toutefois », a-t-elle confirmé, « il n’y a pas de voie d’évitement de prévue, mais plutôt des accotements ».

Après les travaux, les accotements auront 3 mètres de largeur dans chaque direction.

« Par ailleurs, devant les installations des cabanes à pêche, l’accotement sera d’une largeur de 4 mètres, en direction est, afin de permettre aux motoneigistes de traverser perpendiculairement la route 138 » , a-t-elle conclu.