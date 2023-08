Bon samaritain.. et réparateur de prothèse

Raymond Veilleux et Lise Drapeau ont eu toute une surprise quand ils ont vu Mark Kouprie et Dan Ouellette débarquer au cabinet de podologie la Pédicurie situé dans leur demeure à Forestville.

Les deux amis originaires de la Colombie-Britannique et du Manitoba ont commencé un voyage en motocross sur la piste Trans Canada Adventure Trail, un circuit d’environ 15 000 kilomètres qui s’inspire de la devise du pays : « d’un océan à l’autre ».

Lorsqu’il sillonnait les sentiers et les chemins forestiers en arrière de Forestville le dimanche 16 juillet, Mark Kouprie rencontre un petit problème avec son motocross.

« Ma moto a eu un problème électrique qui m’a forcé de donner des coups de pied sur le démarreur », a confié le Britanno-Colombien rejoint par le Journal.

Mark Kouprie et Dan Ouellette ont amorcé leur périple à Terre-Neuve-et-Labrador pour terminer leur course à Edmonton. Photo Facebook

Il casse son pied

L’homme, qui porte une prothèse au niveau du tibia, a eu une seconde malchance.

« Ma jambe prothétique encaissait du dégât à chaque coup de pied, et éventuellement elle a cédé. Nous avons donc effectué une petite réparation temporaire et nous sommes sortis en ville pour trouver une clinique de prothésiste », raconte-t-il.

N’ayant pu trouver l’aide adéquate au CISSS de la Côte-Nord pavillon Forestville, ils se rendent chez Raymond Veilleux et Lise Drapeau, qui a son cabinet de podologie, afin de réparer sa prothèse.

« Il avait de la misère à descendre les marches, et j’ai vu que son pied artificiel était complètement cassé », raconte Lise Drapeau.

Raymond Veilleux et Mark Kouprie. Photo Courtoisie

La grande histoire d’un petit tuyau

À ce moment, le pied artificiel rattaché à la prothèse était tordu et se trouvait dans l’axe vertical.

La clinique de prothésiste la plus près étant à Chicoutimi et Rimouski, les hommes ont eu de la chance en rencontrant le conjoint de Lise Drapeau qui s’est tout de suite intéressé à leur histoire.

« Je les ai amenés dans le garage le lendemain et on s’est assis, je lui ai demandé de me montrer sa prothèse », se rappelle Raymond Veilleux avec le sourire en coin.

« J’avais un bout de tuyau de charpente d’abri d’auto qui traînait, à peu près de la dimension de l’embout de sa jambe artificielle », ajoute-t-il.

Le Forestvillois, qui a plusieurs années d’expérience en mécanique, voirie forestière, coupe forestière manuelle et mécanisée sous le chapeau, en a vu d’autres.

En perçant des trous et en mettant des écrous, Raymond Veilleux arrive à replacer dans le bon axe le pied artificiel de Mark Kouprie.

« J’ai fait quelques ajustements au début, et après il l’a essayé et tout fonctionnait. Il a même fait une petite danse », révèle-t-il.

Mark Kouprie et Dan Ouellette sont ainsi repartis sur la route, et termineront leur course à Edmonton dans les prochains jours.

La barrière de la langue n’a pas duré bien longtemps entre les deux anglophones et Raymond Veilleux. À ce sujet, Lise Drapeau dit de son conjoint « qu’il se débrouille bien ».

« On continue à prendre de leurs nouvelles et de communiquer. Ce sont des gars bien gentils », souligne Raymond Veilleux.

« Ce petit tuyau, je ne pensais jamais qu’il allait être utile au point de faire parler de lui comme ça », conclut l’ingénieux retraité et maintenant nouveau réparateur de prothèse.