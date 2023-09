Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord : l’accès universel en avant-plan

Malgré une vague de départs qui a rétréci les rangs du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord cette année, l’organisme déploie tous les efforts pour accompagner les jeunes de 16 à 35 ans de notre région à se raccrocher à l’école et poursuivre leur cheminement vers l’emploi.

Un pan des activités d’accompagnement du CJE est maintenant orienté vers l’accès universel à la suite des ententes conclues avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

« Ça répond quand même à un besoin de certains jeunes qui n’entrent pas dans des catégories fixes », a établi lors de l’assemblée générale annuelle du 20 septembre Sarah-Ève Côté, la nouvelle agente aux projets jeunesse au CJE depuis avril.

La direction assure que l’équipe qui a connu quelques départs dans l’année sera complète à partir de la mi-octobre pour poursuivre la mission du CJE.

Ce sont 48 jeunes qui ont pu compter sur des rédaction de curriculum vitae, de lettres de présentation et de pistes d’emploi cette année, sans avoir dû participer à des activités ou à des programmes précis.

Le plein air a également été intégré sous une toute nouvelle forme après la période scolaire avec 8 jeunes cette année, en plus des 6 finissants ayant été accompagnés dans leur parcours scolaire.

Des dizaines d’autres jeunes de tous horizons ont eu recours à des suivis personnalisés, et certains ont même intégré le marché du travail.

« Si nos jeunes sont occupés, il y a moins de décrochage et plus tard nos entreprises et organismes auront de meilleurs employés », observe d’emblée Hélène Simard, directrice générale du CJE.

La directrice générale ne se laisse pas impressionner par la pénurie de main d’œuvre qui affecte aussi bien le CJE que le reste des employeurs de la région.

« C’est une autre façon de gérer. Il y a moins de monde, il faut aller à l’essentiel dans nos services et il faut être efficaces dans ce que l’on fait », indique-t-elle.

« Nous sommes très chanceux, car nous avons beaucoup de partenariats avec les écoles, les municipalités et les organismes. Nous en avons fait de nouveaux cette année, et nous voulons continuer à tendre dans cette direction pour aider nos jeunes au maximum », de conclure Mme Simard.