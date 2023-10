Dire merci aux Nord-Côtiers engagés grâce au prix Hommage bénévolat-Québec

Les Nord-Côtiers sont invités à dire merci à une personne ou un organisme de leur région en présentant leur candidature au prix Hommage bénévolat-Québec. Il s’agit d’une bonne façon de souligner leur engagement hors du commun.

L’appel de candidatures pour l’ensemble du Québec a été officiellement lancé aujourd’hui par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau.

Le formulaire de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles à l’adresse suivante : Québec. ca/prixbenevolat. La date limite pour déposer une candidature est le 5 décembre 2023.

Depuis 1998, année de la première édition, les prix Hommage bénévolat-Québec ont permis de souligner l’engagement bénévole de 1 064 personnes et organismes.

Plus de 2 millions de personnes bénévoles œuvrent à travers tout le Québec dans des dizaines de secteurs d’activités. Une quarantaine de lauréats seront honorés cette année.

« L’action bénévole est essentielle au soutien de nos collectivités. Chaque année, plus de deux millions de personnes dédient plus de 290 millions d’heures à aider les autres. Leur contribution incarne l’esprit d’entraide, rappelant que notre véritable héritage est le bien que nous faisons pour autrui et pour notre communauté », affirme Mme Rouleau.

« Par l’action bénévole, nous transmettons ce qui nous tient à cœur, notre vision pour la collectivité, notre notion de justice et notre sens de responsabilités à l’égard de la planète et de ceux avec qui nous la partageons. Nous tissons également des liens essentiels entre les communautés », renchérit la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Les deux élues invitent la population nord-côtière à soumettre la candidature d’une personne engagée qui donne au suivant et dont l’implication mérite d’être soulignée.

Notons qu’il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories, soit Jeune bénévole — Prix Claude-Masson, qui vise à souligner l’engagement bénévole de personnes âgées de 14 à 35 ans; Bénévole, qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus; Organisme, qui vise à reconnaître l’action d’organismes sans but lucratif qui soutiennent l’engagement bénévole au sein de leur communauté.

La cérémonie de remise des prix aura lieu au printemps 2024.