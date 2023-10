Une première édition de la Nuit des sans-abri se tiendra à Forestville

Pour une première fois, la Nuit des sans-abri sera organisée en Haute-Côte-Nord le 20 octobre. L’événement en est à sa 34e édition au Québec et se veut une façon de sensibiliser à l’itinérance.

Dès 17 h, feu de camp, nourriture chaude, micro ouvert, animation et prix de présence sont prévus à Forestville, sur le terrain entre le Motel 4 Saisons et le Tim Hortons. Les personnes qui le désirent pourront dormir sur place dans des tentes.

Pour le coordonnateur clinique au Centre de dépannage des Nord-Côtiers, Philippe Vaugeois, il était temps que l’événement soit organisé en Haute-Côte-Nord.

« Je voulais le faire l’année passée. C’est une branche de la population qui est sous-représentée. On ne les voit pas, ils n’ont pas de voix. On est là en tant que représentant de ces gens-là, pour leur donner une voix et leur donner des plateformes », mentionne-t-il.

Selon l’organisateur, « la nuit des sans-abri, ça souligne que ça existe, ça reconnaît qu’il y a des gens qui vivent des difficultés. Puis, ça donne le message qu’on veut s’en occuper aussi ».

Un événement festif

Toute la population est invitée à l’événement qui se veut festif et positif. « C’est un événement pacifique. On n’est pas dans un événement de protestations. Ça se peut qu’il y ait des gens qui disent un discours, c’est normal, on va leur laisser leur place parce qu’ils ont des choses à dire. Mais avant tout, c’est un événement positif », tient à souligner M. Vaugeois.

Ce sera aussi l’occasion de faire don de vêtements chauds pour l’hiver qui approche à grands pas. Que ce soit des manteaux, des mitaines, des foulards ou des bottes, ils seront remis à des personnes dans le besoin par le Centre de dépannage des Nord-Côtiers, sur place ou par la suite.

« On invite la population à être solidaire, à participer pour souligner la réalité et montrer la volonté de travailler à améliorer la situation de l’itinérance », de conclure le coordonnateur clinique.

Notons que l’événement est organisé par le Centre de dépannage des Nord-Côtiers, en collaboration avec la Ville de Forestville, le service de sécurité incendie et le Motel 4 Saisons. Plusieurs entreprises ont également fait des dons pour la préparation du souper, notamment.