Melovsky inspire la conquête du Drakkar

Inspiré en attaque par le Tchèque Matyas Melovsky, le Drakkar a inscrit une autre victoire à domicile, dimanche après-midi, quand il a pris la mesure des Saguenéens de Chicoutimi par le pointage de 6-5.

Les meneurs au classement général n’ont pas toutefois eu la tâche facile face à des adversaires coriaces, qui n’ont jamais lâché prise malgré un recul de 0-3 après une période de jeu.

Les locaux ont souvent joué avec le feu, mais un certain numéro 12 s’est chargé de sauver les meubles avec deux filets très importants au cours du troisième engagement.

Première étoile du match, Melovsky y est allé d’un superbe effort individuel lors d’un échec-avant soutenu pour redonner une avance de deux buts à son club. Le patineur européen a complété son tour du chapeau, quelques instants plus tard, quand il a fait mouche dans une cage désertée.

Les visiteurs ont quand même continué de bourdonner jusqu’à la toute fin avec deux buts dans les derniers instants du match, mais ont manqué de temps au tableau indicateur.

Mauvais signes

Cette 9e conquête en 13 parties n’a vraiment pas été concluante aux yeux de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire, qui a de nouveau vu son club baisser de régime après un départ canon.

« Il y avait des mauvais signes avant la partie et ce, malgré une avance de trois buts. Les revirements ont été beaucoup trop nombreux. Les joueurs ont commencé à tricher en deuxième et cela leur a donné un nouveau souffle », a reconnu le pilote.

Détenant une priorité de 4-2 au début du troisième tiers, le Drakkar a vu l’ennemi réduire l’écart après seulement 21 secondes d’écoulées. « Il y avait beaucoup de jasette avant la mise au jeu et le joueur avec qui tu jasais a marqué un but rapide. Quand tu joues au hockey, tu dois jouer au hockey », a imagé le dirigeant.

Clan adverse

Dans le clan adverse, l’entraîneur Yanick Jean pouvait difficilement en vouloir à ses hommes, qui en étaient à une troisième partie en quatre jours.

« C’est sûr que la première période n’a pas été facile, mais les gars n’ont pas lâché et ont démontré beaucoup de caractère. Ils ont encore grandi au cours de la dernière semaine et on continuer de regarder de l’avant ».

Privés de leur vétéran Alexis Morin dans la dernière portion du match, les Bleus ont travaillé jusqu’au bout. « De notre côté, on ne joue pas pour le tableau. Malgré le pointage, on continue d’avancer à chaque rencontre », a calmement conclu le pilote.

En vitesse

Outre Melovsky, Isaac Dufort, Shawn Pearson et Justin Gill ont déjoué le gardien de but Raphaël Précourt. Maxim Massé (deux fois) a été le meilleur dans la défaite. Craig Armstrong, Jérémy Leroux et Émile Guité ont aussi trompé la vigilance du cerbère Olivier Ciarlo. Le Drakkar jouera son prochain match, mercredi soir, quand il recevra la visite des Tigres de Victoriaville.