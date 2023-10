400 plaisanciers sensibilisés en 8 jours par les agents des pêches sur la Côte-Nord

Les agents des pêches sur la Côte-Nord ont été très productifs au cours de la saison estivale. Ils ont notamment sensibilisé plus de 400 plaisanciers et abordé plus de 100 embarcations dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et au Bas-Saint-Laurent, et ce, en huit jours.

C’est dans le cadre de la campagne Prenez-en soin, gardez vos distances que les plaisanciers ont été sensibilisés à la navigation en présence de bélugas. Pour ce faire, les agents de Pêches et Océans Canada (MPO) ont collaboré avec les gardes de Parcs Canada.

Pendant la période achalandée de la fin juillet et du début août, « ils ont rencontré des adeptes de voile, de bateau à moteur, de kayak et de planche à pagaie pour les sensibiliser au dérangement du béluga de l’estuaire du Saint-Laurent et pour discuter des comportements à adopter sur l’eau pour les protéger », mentionne le MPO par communiqué.

Rappelons que le béluga est une espèce en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Pêches alimentaires, sociales et rituelles

Les agents des pêches ont également effectué une vingtaine de patrouilles en lien avec les pêches alimentaires, sociales et rituelles (ASR). « Ils ont informé les pêcheurs ASR au sujet de leurs conditions de permis et sensibilisé les allochtones au sujet de ces pêches », est-il précisé.

Pour y arriver, les agents ont collaboré étroitement avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, le Conseil des Innus de Pessamit, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, le Conseil des Innus de Ekuanitshit, le Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan, le Conseil des Innus de Unamen Shipu et le Conseil des Innus de Pakua Shipi.

« Sur la Côte-Nord, plusieurs Premières Nations pêchent à des fins ASR et le MPO encadre ces pêches côtières pour assurer la santé des stocks de poissons », rappelle le ministère.

Les agents des pêches collaborent avec les coordonnateurs des pêches autochtones désignés par les communautés et les techniciens des pêches ASR pour faire connaître les mesures de gestion et s’assurer d’outiller adéquatement les pêcheurs.

Opération Démaillage

Depuis 2022, le MPO collaborait avec les agents de la protection de la faune du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec dans le cadre de l’Opération Démaillage.

« Cette opération visait entre autres le braconnage de saumon atlantique dans les secteurs de Gros-Mécatina, l’Île d’Anticosti et de Blanc-Sablon », mentionne le communiqué.

Cette opération s’est terminée cet été lors d’interventions conjointes qui ont notamment permis la détection et la saisie de plus de 35 filets maillants, 75 casiers illégaux de homard, 6 casiers de buccin et 18 casiers de crabe des neiges dans les eaux du golfe du Saint-Laurent.

En vertu de la Loi sur les pêches, les individus qui avaient tendu illégalement un filet dans le but de capturer du saumon s’exposaient minimalement à des amendes pouvant atteindre 1 000 $ par jour pour chaque filet.