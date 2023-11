Les mesures supplémentaires pour le secteur forestier bien accueillies par l’industrie

L’annonce de la ministre des Forêts et des Ressources naturelles, Maïté Blanchette Vézina, concernant des mesures économiques supplémentaires destinées à soutenir le secteur forestier à la suite des feux de forêt est un premier pas dans la bonne direction, selon l’industrie.

Par voie de communiqué, la coalition représentant des travailleurs, entreprises, entrepreneurs et communautés forestières se dit heureuse « que la ministre Blanchette Vézina réponde à certaines demandes discutées en septembre dernier et espère voir le travail continuer […] ».

Ce financement de 200 M$ supplémentaires permettra, certes, la remise en production de 25 000 hectares, mais ne sera pas suffisant à lui seul pour garantir la pérennité des 1,5 million d’hectares de forêt dévastée par le feu, aux dires des entreprises forestières.

Un chantier historique de reboisement a d’ailleurs été demandé par la coalition « afin d’éviter que des grands pans de la forêt boréale québécoise ne disparaissent au profit de landes forestières composées de petits arbustes et de lichens ».

« Sans un chantier de reboisement d’envergure, on assistera à une diminution importante de la productivité forestière du Québec, ce qui aura sans conteste des conséquences catastrophiques sur l’économie des communautés forestières », témoigne les parties prenantes de la coalition.

Les enjeux qui touchent le secteur forestier vont bien au-delà des conséquences occasionnées par les feux de forêt, rappellent les organisations.

En plus des investissements massifs en sylviculture, la coalition a demandé la tenue rapide d’états généraux sur la forêt pour adapter le régime forestier aux réalités régionales, le rendre efficace, efficient et adapté à aux changements climatiques, de l’aide financière aux entrepreneurs, entreprises et travailleurs, ainsi qu’une formation aux travailleurs forestiers en combat contre les feux de forêt.

Le groupe réitère à la ministre sa volonté de travailler avec elle à la mise en œuvre de ces chantiers ambitieux.

Rappelons que la coalition est formée de l’Alliance Forêt Boréale (AFB), l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ), l’Association québécoise des entrepreneurs forestiers (AQEF), la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN), la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) et Unifor.