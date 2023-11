Résidence privée pour aînés de Sacré-Coeur : vers la pelletée de terre pour 2025

Le projet de résidence privée pour aînés (RPA) à Sacré-Cœur commence à se concrétiser, et les 25 unités de logement abordable seront érigées en 2025.

« On est confiants qu’en 2025, on va pouvoir commencer la construction de ce projet-là », a annoncé la directrice de la Société de développement de Sacré-Cœur (SDSC), Marjorie Deschênes, au Journal.

En marge de son assemblée générale annuelle du 8 novembre, la SDSC a fait intervenir Doris Rochette, la directrice du groupe de ressource technique Cité des Bâtisseurs, afin d’informer le public de l’avancement du projet.

« Dès que la Société d’habitation de Sacré-Cœur a une réponse de la Société d’habitation du Québec (SHQ), on enclenche l’étape des plans et devis préliminaires et les différentes études pour pouvoir avancer le projet », a fait savoir Doris Rochette.

Projet important

Un total de 17 unités de format 3 ½ et 8 unités de format 4 ½ seraient construites, et leur coût de location serait respectivement de 640 $ et 792 $ en vertu des directives de la SHQ.

En vertu du Programme habitation abordable Québec (PHAQ), la Société d’habitation du Québec apporterait une subvention « d’un peu plus de 6 millions de dollars, qui est évaluée selon la grandeur du bâtiment », a dévoilé Doris Rochette.

« C’est un projet de près de 12 millions de dollars », a-t-elle conclu.

De son côté, la municipalité a donné le terrain sur lequel sera située la résidence et va contribuer au projet sous forme d’actifs.

De son côté, la directrice assure que « les acteurs impliqués dans le dossier sont de bonne foi ».

« Tout le monde veut aller à la même place tout le monde prend les moyens pour y aller », de conclure Marjorie Deschênes.