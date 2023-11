La TQ3 toujours pas reliée cet hiver

Le constat est dur à encaisser, mais il ne sera toujours pas possible pour les motoneigistes de circuler sur le nouveau tracé du sentier de la TQ3 longeant Pessamit cet hiver. La raison? Les travaux ne sont toujours pas terminés, explique le club Les Bolides de Ragueneau.

En plus de ne pas avoir l’heure juste, il aura fallu un déplacement dans le sentier pour constater qu’il y a encore des délais de livraison de chantier.

« On a fait une visite terrain [le 13 novembre] pour voir où ça en était, parce qu’on n’a pas beaucoup de comptes-rendus de la part des gestionnaires de projet », explique tout d’abord le directeur de sentier du club de motoneige Les Bolides de Ragueneau, Yves Savard.

Accompagné de l’agent de liaison de la Fédération des clubs motoneiges du Québec (FCMQ), Yanick Claveau, et de l’agent de liaison de la Fédération québécoise des clubs quads et chargé de projet du Club Manic-Quad, Alain Mercier, M. Savard a constaté que le chemin ne sera pas relié cet hiver.

Trop de travaux

« Ça ne marchera pas. Le sentier, ce n’est pas connecté. Il y a un bout de travaux par le sud et un bout de travaux par le nord. Il manque un bout entre les deux », soutient M. Savard. Rappelons qu’un nouveau tracé de sentier doit contourner les limites du territoire de Pessamit.

Ce dernier remarque qu’il y a des « travaux de dynamitage qui doivent être effectués et des pentes à pourcentage hors normes qui doivent être corrigées ». Présentement, impossible pour la surfaceuse de monter dans les côtes dans l’état où elles sont, explique-t-il.

C’est urgent

« C’est long ce projet-là, ça n’aboutit pas », déclare Yanick Claveau, agent de liaison des régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord pour la FCMQ. En effet, le projet de nouveau tracé a débuté en 2021.

Le club Les Bolides se retrouve donc à devoir annoncer à leurs membres en plein mois de novembre que ce qui avait été promis ne sera pas rendu. « Là, je ne sais pas pour quelles raisons, mais les travaux ne sont pas livrés. Même au mois de septembre, quand on est allés faire un tour moi et mon vice-président directeur des opérations, on avait des petits doutes. Sauf qu’on se faisait rassurer », raconte-t-il.

Il y avait des chances que le sentier ne soit pas parfait à 100 %, mais il devait sans aucun doute être prêt pour être en mesure d’y circuler. « On se retrouve dans une situation d’urgence », mentionne Yves Savard, qui espère trouver une solution qui permettra aux motoneigistes de circuler cet hiver sur l’ensemble du territoire.

Communication moyenne

Ce qui frustre visiblement M. Savard, c’est le manque de communication avec le promoteur, soit le Club Manic Quad.

« L’information est dure à avoir », déclare M. Savard, qui reçoit de la pression des membres. « Disons que la communication est difficile », ajoute-t-il. M. Savard indique qu’il aurait bien aimé avoir été mis au courant de cela il y a au moins deux mois pour avoir le temps de trouver une solution avant que les premiers flocons tombent.

Le Club Manic Quad a préféré de pas répondre aux questions du journal concernant ces travaux.

On passe où?

« On est en discussion avec le conseil de Pessamit […] pour utiliser l’ancien sentier », informe Yanick Claveau. L’hiver dernier, une solution temporaire a été organisée avec le conseil des Innus de Pessamit, vu le délai de livraison du sentier.

En effet, les motoneigistes pouvaient circuler sur l’ancien tracé, sur le territoire de la communauté, surveillé par des agents territoriaux. Une aide financière avait d’ailleurs été octroyée par la MRC Manicouagan.

Mais, cette situation était temporaire. « C’est en discussion encore une fois », indique M. Claveau.