Une journée d’hommages pour le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay

La vague d’amour sans précédent à l’endroit du défunt chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, culminera mardi soir lors d’une cérémonie d’hommage national qui se déroulera devant des milliers de spectateurs au Centre Bell, à Montréal.

Cette cérémonie, organisée conjointement par la famille de l’artiste et le gouvernement du Québec, sera laïque et fermée aux médias, bien qu’elle devrait être diffusée sur les réseaux sociaux.

Plus tôt dans la journée, des députés des quatre partis se sont levés à l’Assemblée nationale pour souligner l’apport du chanteur à la société québécoise à la suite du dépôt d’une motion du Parti québécois, visant à reconnaître notamment sa «contribution exceptionnelle à la chanson québécoise et à la reconnaissance de celle-ci à l’étranger».

«Je sais que les politiciens sont pas tes personnes préférées», a reconnu la députée solidaire Ruba Ghazal.

«Mais je promets une chose: il y a pas une journée où je vais pas travailler, moi et mes collègues ici, à faire que le Québec devienne un pays qui se bat contre les inégalités», a-t-elle ajouté.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, s’est pour sa part adressé aux Québécois pour qu’ils «mettent en œuvre ce qu’il a chanté».

«Occupons-nous de notre monde. Laissons une planète en meilleur état que nous l’avons reçue. Soyons fiers du Québec et soyons debout pour le défendre», a-t-il soutenu.

Le chef libéral Marc Tanguay a quant à lui témoigné comment les chansons des Cowboys Fringants l’ont touché dans sa vie personnelle, lui qui est de la «génération Passe-Partout» et qui dit avoir été particulièrement ému par la chanson «Les étoiles filantes».

«Je me rappellerai toujours d’un soir de 2004, je suis dans mon auto, c’est la fin de la journée. (…) J’ai une nouvelle “job”, une nouvelle maison, Élisabeth notre plus vieille est née en janvier de cette année et j’entends à la radio la voix de Karl Tremblay», a-t-il relaté en récitant des paroles de la chanson.

Le député caquiste Samuel Poulin a aussi pris la parole pour dire à quel point le groupe avait marqué aussi la jeune génération.

«Comme jeune homme, comme jeune femme, il était le reflet de nos angoisses, de nos peines, de nos questionnements. Il était aussi un allumeur de réverbères dans les doutes que la vie met sur notre route.»

Une minute de silence a ensuite été observée au Salon bleu.

Le premier ministre François Legault sera présent mardi soir à la cérémonie d’hommage national qui se déroulera au Centre Bell, devant plusieurs milliers de Québécois. Les billets pour l’événement se sont envolés en seulement quelques minutes la semaine dernière.

M. Legault doit s’adresser aux journalistes avant la cérémonie.

Karl Tremblay s’est éteint le 15 novembre dernier des suites du cancer de la prostate qu’il combattait depuis plusieurs années. Jusqu’à tout récemment, le groupe s’était produit en spectacle, mais il avait annoncé le report de ses nombreux spectacles prévus à l’automne.

Même si les Québécois étaient au courant de son diagnostic depuis 2022, son décès a provoqué une onde de choc et suscité une vague d’amour.

Le drapeau à l’Assemblée nationale a été mis en berne toute la journée de mardi sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement. Le pont Samuel-de-Champlain sera également illuminé en bleu et blanc toute la soirée en hommage au chanteur.