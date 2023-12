Matières résiduelles : la collecte passera d’un jour par semaine à un jour aux 2 semaines

La collecte des matières résiduelles auprès des industries, commerces et institutions (ICI) de la région sera réduite à une fois aux deux semaines autant pour les ordures que les matières recyclables.

L’initiative fait suite à l’objectif du gouvernement du Québec de réduire l’enfouissement des déchets et d’instaurer la gestion des matières organiques sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025.

« On veut que les commerces et les institutions se préparent en vue de l’implantation de la collecte de compostage qui va se dérouler en 2025 », explique d’emblée Marylise Bouchard, conseillère aux communications à la MRC de la Haute-Côte-Nord.

Cette dernière fait d’ailleurs savoir que le conseiller en développement durable et économie circulaire se déplacera sur tout le territoire afin de voir « quels sont les besoins et les alternatives » avec chaque commerce, industrie et institution.

La conseillère aux communications annonce qu’une campagne publicitaire sera lancée dès le mois de janvier 2024 pour expliquer les tenants et aboutissants du système de collecte qui changera en 2025.

Il n’y aura pas de bacs bruns supérieurs à la taille de 240 litres, car les matières organiques sont « extrêmement lourdes », rappelle Marylise Bouchard.

Les collectes de conteneurs à chargement avant demeureront inchangées, mais les collectes des bacs de 360 litres et de 1 100 litres passeront d’une fois aux semaines à une fois aux deux semaines.

« Il faut savoir que le but derrière la collecte de compostage est qu’elle soit une fois par semaine durant la haute saison, et 1 fois aux deux ou trois semaines pour le reste de l’année », souligne Marylise Bouchard.

Les coûts exacts liés à la collecte de matières organiques ne sont pas encore connus, mais la gestion de toutes les matières résiduelles coute cher à la MRC.

« C’est ce qui nous coute le plus cher. Si on détourne les matières organiques des ordures, c’est sur qu’il y aura des changements de coûts pour la population », indique la conseillère aux communications.

La gestion des matières résiduelles comptait pour 24 % du budget à la MRC en 2023 et 27 % en 2024.