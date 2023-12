Un vent de renouveau à la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord

La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord ne ménage pas ses efforts pour assurer son développement. Dressant un bilan positif de sa dernière année, l’organisme a le vent dans les voiles et fait le plein de nouveautés pour ses 69 membres actifs.

Le nouveau directeur général Abder Izirri n’a pas peur des défis. En poste depuis près de deux mois, il a travaillé d’arrache-pied pour concocter une programmation d’activités à l’image des membres de la Chambre de commerce.

« On accueillera la ministre de l’Emploi et de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, le 18 janvier aux Escoumins pour une première conférence portant sur le développement et l’entrepreneuriat de la Côte-Nord par l’emploi », dévoile Stéphanie Gagnon, présidente de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 4 décembre.

La présidente précise d’ailleurs que le coût des activités sera mieux ajusté cette année. « Dans les dernières années, les activités étaient faites et ça arrivait juste dans les tarifs. Ça mettait en déséquilibre les finances de l’organisation. On va s’ajuster aux tarifs réguliers de ce genre d’activités », lance-t-elle.

Parmi les autres initiatives, on retrouve entre autres du réseautage, des rencontres VIP chez les membres, des formations, des conférences, le tournoi de golf annuel et en nouveauté, le gala prix mérite en guise de reconnaissance pour les membres.

« On a beaucoup d’ambition et on a des ressources, ce qui fait que tous ensemble, on y arrive », témoigne Stéphanie Gagnon, précisant que chaque municipalité de la Haute-Côte-Nord accueillera une activité au courant de l’année.

Notons qu’auparavant, la Chambre de commerce ne comptait que sur un employé à temps partiel. La décision a donc été prise de « prendre un risque calculé » et de tripler les heures de la ressource embauchée, comme le mentionne la présidente.

« C’était difficile d’organiser des activités avec seulement 10 heures par semaine », ajoute-t-elle.

Image renouvelée

En plus d’offrir une panoplie d’activités à ses membres, la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord a écouté leurs besoins et s’est dotée d’une image renouvelée et modernisée. Celle-ci s’accompagne d’un site Web et d’un nouveau logo qui représente davantage où elle est rendue aujourd’hui.

Le site Internet, disponible au cours des prochaine semaines, affichera d’ailleurs le nom des membres et permettra de joindre ses rangs simplement via un bouton.