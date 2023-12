Chouchouter les bénévoles pour recruter

Les organismes doivent user de stratégie pour recruter et surtout garder leurs bénévoles. Partenariats, récompenses et accommodements font partie des moyens utilisés.

Recruter du personnel rémunéré est loin d’être facile avec la pénurie de main-d’œuvre qui sévit. Dans ce contexte, trouver des gens pour effectuer des tâches gratuitement est encore plus ardu et nécessite souvent « une opération séduction ».

Des récompenses et des privilèges sont offerts, pour remercier ceux qui s’impliquent dans les diverses activités. Par exemple, les bénévoles qui effectuent des livraisons de repas s’en font offrir un à la fin de leur service.

Des soirées et des soupers de remerciements sont organisés. Certains organismes offrent des consommations gratuites, ou des billets pour des représentations. Opération Nez rouge nourrit ses bénévoles et organise des jeux pour rendre l’expérience des plus amusantes et donner le goût de revenir l’année suivante avec des amis.

« Il y a même des entreprises qui paient leurs employés pour faire quatre heures de bénévolat », affirme Cindy Basso, coordonnatrice d’Opération Nez Rouge Sept-Îles et directrice liaison de la Fondation Hôpital Sept-Îles.

Partenariats

La Marée Motrice, la SPCA et le Vieux-Quai en Fête font partie de ceux qui font des partenariats entre organismes. Ils s’échangent des bénévoles, ou savent qu’ils peuvent frapper à leur porte respective pour demander de l’aide lorsque nécessaire. Certains le font en échange de visibilité et d’autres en échange de services.

Par exemple, la SPCA et l’Âtre de Sept-Îles ont un partenariat de zoothérapie, qui répond à la fois au besoin de promener les animaux et au besoin d’intervention des participants.

« Une intervenante vient avec son groupe faire de la zoothérapie. C’est de l’intervention par l’animal. Ils sortent un chien, vont marcher, regardent sa dépense d’énergie, etc. », explique Daphnée Gwilliam.

Il y a aussi Opération Nez Rouge qui peut compter sur le support des entreprises partenaires de la Fondation Hôpital Sept-Îles, qui lui fournit des équipes de bénévoles.