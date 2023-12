10 trucs pour baisser sa facture d’Hydro

Ah, l’hiver! Grand manteau blanc, poésie du frimas, jardin de givre, tout cela vous laisse froid? Vous êtes plutôt préoccupé par la facture d’Hydro qui risque de grimper aussi vertigineusement que le mercure dégringole? Plutôt que de poésie, parlons économie d’énergie! Voici 10 trucs que vous connaissez peut-être déjà, mais qu’il est sûrement bon de vous remémorer si vous souhaitez voir fondre votre facture d’électricité!

1-Habillez-vous!

Ne gloussez pas! Certes, le conseil peut sembler trivial, mais il n’en est pas moins pertinent et on a tendance à l’oublier. À la maison, l’hiver, oubliez les tenues légères et n’hésitez pas à enfiler chaussettes chaudes, chandail de laine, ” combines ” et pantoufles! L’envie de ” crinquer ” le chauffage se fera beaucoup moins pressante, promis! Vous économiserez 2 % sur votre facture d’électricité pour chaque degré Celsius en moins au thermostat (source : La Personnelle).

2-Parlons encore guenilles

” Plus de vigueur à l’eau froide! “, ça vous rappelle quelque chose? Les détergents à lessive sont conçus pour laver à l’eau froide. Et entre nous, hormis si vous vous roulez dans la boue, vos vêtements sont-ils vraiment si sales que ça? Pensez aussi à baisser de quelques degrés la température de votre chauffe-eau et à vider le filtre à charpie de votre sécheuse. Mieux encore, faites l’acquisition d’un support pour faire sécher vos vêtements (si vous avez un poêle à bois, pensez à l’installer tout près!) ou utilisez la corde à linge par les belles journées ensoleillées pour un frais parfum de brise d’hiver!

3-Époussetez!

Savez-vous que des plinthes électriques poussiéreuses seront beaucoup moins performantes? Encrassé, tout système de chauffage devra utiliser davantage d’énergie pour remplir sa tâche.

4-Fermez-la!

Ce conseil vaut pour plusieurs choses : fermer les lumières des pièces où vous ne vous trouvez pas, bien sûr, mais également les portes, dont celles des électroménagers! Que vous soyez en train de vérifier la cuisson du rôti ou de sortir le lait du réfrigérateur, ne vous attardez pas. Garder le chaud dans le fourneau et le frais au frigo peut sembler une évidence, mais la vigilance vous fera économiser plusieurs dollars au bout du compte. Une seule ouverture de la porte du four peut laisser échapper 20 % de la chaleur. Un pensez-y-bien!

5-Bain vs douche, l’ultime combat

Vous êtes de ceux qui adorent prendre des bains l’hiver, après une longue journée à jouer dehors ou lorsque vous vous sentez transi? Gardez en tête qu’une baignoire de 200 litres remplie à moitié demande 33 % plus d’eau chaude qu’une douche de 7 minutes à un débit de 9,5 litres la minute (source : Hydro-Québec). Évidemment, plus courte la douche, meilleur le bilan! Les plus courageux oseront fermer l’eau durant qu’ils se lavent le corps et les cheveux, mais les audacieux se rinceront à l’eau fraîche, une discipline tonique à souhait! Faites un Wim Hof de vous-même…

6-Le supplice de la goutte

Cloc, cloc, cloc… Depuis le temps, vous vous êtes habitué au son entêtant de cette petite goutte qui tombe à intervalle régulier dans l’évier ou la baignoire. Mais savez-vous combien vous coûte cette goutte d’eau? Allez, à go, on répare les fuites! Et en passant, avez-vous réellement besoin d’entendre l’eau couler pendant que vous brossez vos dents? Si vous avez des enfants, prenez exemple sur eux (ils ont appris ça à la maternelle…) et fermez le robinet durant le brossage. Vous verrez, on s’y fait!

7-Lavez lavez… la nuit!

Hydro-Québec met en place toutes sortes d’incitatifs pour inviter ses clients à limiter leur consommation d’énergie aux heures de pointe.

8-Méfiez-vous des fantômes

Une habitation contient en moyenne de 20 à 40 appareils générant des ” charges fantômes “, c’est-à-dire consommant de l’énergie lorsqu’inutilisés. Jusqu’à 40 % de la consommation annuelle de tous les appareils électroniques se produit d’ailleurs lorsqu’ils sont éteints (source : Ressources naturelles Canada, Office de l’efficacité énergétique). La statistique vous surprend? La plupart des électroménagers sont habituellement utilisés entre 3 et 30 minutes par jour. En mode veille, ils consomment tout de même de l’énergie. Cette consommation d’énergie invisible, aussi nommée consommation vampire, déperdition ou fuite d’électricité coûte cher pour rien! Débranchez! Avec leur interrupteur, les multiprises sont particulièrement efficaces à cette fin.

9-La fuite dans les idées

Les fenêtres et les portes peuvent être responsables de jusqu’à 25 % de la perte totale de chaleur dans la maison et vous pourriez économiser jusqu’à 600 $ par année en ajoutant des bandes coupe-froid aux endroits stratégiques! Ce coupe-froid abîmé dans le châssis de la porte? Assez ” procrastiné “! C’est maintenant qu’il faut le changer!

10-Acheter, c’est économiser

Contradictoire? Pas tant! En optant pour des électroménagers affichant le logo Energy Star, des thermostats intelligents et des ampoules à diode électroluminescente ou lampe à DEL (abrégé du français), vous économiserez, à terme, sur votre facture d’électricité, tout en faisant un bon geste pour la planète! La durée de vie d’une ampoule à DEL est de 20 000 à 40 000 heures (contre 6 000 pour les fluocompactes)! Pas mal!

La pointe hivernale

40 000 mégawatts (MW) d’électricité, voilà l’impressionnante quantité d’énergie générée par les vents et les cours d’eau québécois puis canalisée par Hydro-Québec. S’ils suffisent largement à alimenter les industries et foyers québécois la majeure partie de l’année, la situation devient plus précaire lors des périodes de pointes hivernales. On définit la pointe hivernale comme les quelques heures quotidiennes où le réseau est abondamment sollicité, jusqu’au point où la demande dépasse l’offre du réseau. Ces périodes sont généralement comprises entre 6 h et 9 h le matin et de 16 h à 20 h le soir, du 1er décembre au 31 mars. Limiter votre consommation d’électricité durant ces périodes est un bon départ si vous souhaitez diminuer votre facture, notamment grâce à l’option ” tarification dynamique ” d’Hydro-Québec. L’option de crédit hivernal et le tarif Flex D, deux types de tarification dynamique, pourraient contribuer à diminuer votre facture d’électricité si vous prenez l’habitude de réduire votre consommation durant les périodes de pointe hivernale. Le programme Hilo, un service de maison intelligente qui vous aide à réduire votre consommation d’énergie et vous offre des récompenses en argent, est également une option intéressante pour les propriétaires (hiloenergie.com). Simple comme bonjour!

Un 3 février sur la Terre

Le 3 février 2023, un ” vortex polaire ” s’est abattu sur le Québec. Les températures ressenties ont alors atteint -48 °C à Québec et -52 °C au Massif de Charlevoix! Le même jour, Hydro-Québec enregistrait une pointe historique d’environ 43 124 MW, soit 3 000 MW de plus que sa capacité de production.

VRAI OU FAUX

1-Le chauffage peut représenter jusqu’à 80 % de la consommation d’électricité des ménages québécois lors des journées froides.

2-Au Canada, le mode veille correspond à une consommation d’environ 5,4 TWh, soit l’équivalent des besoins annuels en électricité de 200 000 ménages.

3-La prise de douche et de bain constitue 15 % de notre utilisation quotidienne d’eau.

Réponses : 1-Vrai. 2-Faux, il équivaut aux besoins annuels de 300 000 ménages. 3-Faux, les douches et bains représentent 35 % de notre utilisation quotidienne d’eau

Photos: Istock