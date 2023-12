Le Défi 21 jours sans fumer ni vapoter de retour à la polyvalente des Berges

Le Défi 21 jours sans fumer ni vapoter est de retour à la polyvalente des Berges des Bergeronnes depuis le 6 novembre. Une douzaine d’élèves de quatrième et cinquième secondaire participent à cette quatrième édition dont l’échéance devra être reportée en raison des journées de grève qui ont affecté le calendrier scolaire au cours des dernières semaines.

Organisé pour la toute première fois au printemps 2021, le Défi 21 jours sans fumer ni vapoter est une initiative de la technicienne en éducation spécialisée Claire Therrien qui souhaite, par le biais de ce projet, supporter et outiller les élèves aux prises avec une dépendance aux produits du tabac ou de vapotage.

Lors de chacune des journées classe où ils s’abstiennent de fumer ou vapoter, les participants reçoivent notamment un macaron autocollant qu’ils peuvent apposer sur un tableau de motivation installé bien en vue dans l’école.

Des outils et des privilèges

Tout au long du Défi, les élèves participants ont droit à différents privilèges comme un accès exclusif au local jeunesse Beach Claire où ils ont entre autres accès, en plus de tout ce que renferme le local, à des collations spécialement préparées pour eux.

Un midi par semaine, les participants ont également accès à des ateliers animés par des intervenantes du CISSS de la Côte-Nord sur des sujets variés tels que l’anxiété, la motivation ou des questions liées à leur santé. Des ateliers de cuisine de recettes simples et sans cuisson font également partie du programme du Défi.

Un excellent taux de réussite

L’instigatrice du Défi 21 jours sans fumer ni vapoter, Claire Therrien se réjouit de la participation active des élèves à chaque année. Exclusivement réservé aux élèves de cinquième secondaire lors de la première édition en raison des mesures sanitaires alors en vigueur, celui-ci a été élargi à une clientèle plus vaste dès l’année suivante et attire autant les filles que les garçons.

« Lors de la deuxième édition, un jeune a arrêté de vapoter quelques fois sur de plus ou moins longues périodes, même en dehors de l’école et un autre élève, rencontré après son départ de la polyvalente, m’a souligné à quel point ce projet avait été marquant pour lui », indique Claire Therrien, qui reste disponible pour les jeunes qui souhaitent parler de leur dépendance et recevoir de l’aide tout au long de l’année scolaire.

En plus des participants, quelques jeunes, qui sont pour leur part non-fumeurs, s’impliquent également comme pairs aidants afin d’aider leurs amis à maintenir leurs bonnes habitudes de délaisser la vapoteuse, même en dehors du milieu scolaire.

Chaque année, les participants au Défi 21 jours qui réussissent à ne pas fumer ni vapoter pendant les jours de classe ciblés ont droit à une activité récompense.

« Il y a toujours un excellent pourcentage de réussite », mentionne Claire Therrien en citant une sortie en ski alpin, une demi-journée au complexe GoKart Saguenay et une excursion aux baleines comme des activités récompenses vécues au cours des dernières années. Elle affirme être toujours en réflexion pour l’activité qui clôturera la présente édition.

Un volet de sensibilisation à venir après les Fêtes

Heureuse des résultats, mais aussi de la notoriété acquise par le Défi auprès des élèves depuis sa mise sur pied, Claire Therrien prévoit ajouter un deuxième volet après la période des Fêtes.

Destiné à une clientèle cible élargie, ce nouveau volet consistera en de la sensibilisation aux effets du tabac et des produits de vapotage, principalement auprès des élèves de première et deuxième secondaire.