(PHOTOS) Le plus beau village de Noël est aux Escoumins

La maison d’Odette et Denis Bouchard des Escoumins rayonne de la magie de Noël, du dedans comme de l’intérieur. Décorée avec le plus grand soin pour le temps des Fêtes, la façade n’est qu’un avant-goût, une mise en bouche festive à ce qui attend les visiteurs qui ont la chance de franchir la pas de la porte des Bouchard.

Si le village de Noël de Denis Bouchard était réel, il aurait la taille d’un vrai village.

Le village, malgré sa taille réduite, reste un chef-d’œuvre architectural miniature où chaque élément est soigneusement disposé, et ce depuis plus de 10 ans.

Un homme de détails, Denis Bouchard ? « Oui, un peu », confirme-t-il avec humour. Comme il le dit si bien, « tout va à sa place ».

Une quarantaine de maisons et d’édifices miniatures s’entassent les uns à côté des autres sur le tapis blanc qui recouvre tout le plancher, et à travers le mouvement de petites machines automatisées qui font danser les figurines coiffées de tuques et emmitouflées de manteaux et mitaines colorés.

Le château de Dowtown Abbey.

Un travail de moine

Denis Bouchard commence à penser à Noël bien avant la moyenne des ours.

« Je commence à sortir mes affaires durant la première semaine du mois d’octobre. Ça me prend à peu près 1 mois et une semaine pour monter tout ça », dévoile-t-il lors de la visite du Journal.

Le décorateur et amoureux d’antiquités a pris l’habitude de tout monter seul, sans sa femme.

« Moi je le laisse tranquille. Après on se prend un martini et on célèbre », rétorque cette dernière avec entrain.

« Les gens qui nous visitent et qui voient nos décorations ne disent pas tout de suite que c’est beau. Ils sont estomaqués, et disent “quelle patience !”, raconte Odette Bouchard.

Si l’envie vous prend d’admirer l’intérieur féérique d’Odette et Denis, faites vite, car dès le 7 janvier, maisons, figurines, boules, sapins et lutins auront retrouvé la tranquillité de leurs cartons jusqu’à l’automne prochain.