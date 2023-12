Trudeau prie les Canadiens de trouver des forces dans leurs différences

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau souhaite que les Canadiens «puisent des forces dans [leurs] différences».

Dans son traditionnel message de Noël, M. Trudeau exhorte les Canadiens à «aimer leurs prochains comme eux-mêmes». Il les prie de redonner aux autres et d’aider ceux qui traversent des moments difficiles.

«Partageons la chaleur des Fêtes avec les gens qui sont seuls cette année. C’est ça le véritable esprit de Noël, et aussi le véritable esprit du Canada», lance-t-il.

Il ajoute que si Noël est une fête religieuse pour les Chrétiens du monde entier, les valeurs «de compassion, de bonté et d’espoir» que la naissance de Jésus représente sont universelles.

Le premier ministre fédéral a aussi remercié «les courageux membres des Forces armées canadiennes, [les] premiers intervenants qui travaillent nuit et jour pour assurer notre sécurité et [les] bénévoles qui donnent de leur temps pour que d’autres puissent vivre la joie et la lumière de Noël».

Selon lui, ils incarnent «le message éternel et la vérité intemporelle voulant qu’il y ait plus de bonheur à donner qu’à recevoir».

M. Trudeau a aussi demandé aux Canadiens de garder l’esprit des Fêtes au cours de toute la nouvelle année. «Trouvons des moyens de faire de nos communautés, de notre pays et de notre monde un endroit meilleur en 2024», a-t-il souhaité.