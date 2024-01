Une année de défis et de projets pour la Maison alpha ABC Côte-Nord

L’année 2024 démarre sur les chapeaux de roues pour la Maison alpha ABC Côte-Nord. Nouveau conseil d’administration et une foule de projets dans les cartons, l’organisme entend poursuivre son développement.

Seule sur la Côte-Nord, affiliée au ministère de l’Éducation, à offrir les deux volets soit l’alphabétisation et la francisation, la Maison alpha ABC Côte-Nord de Baie-Comeau a de nombreux projets sur la table.

Les inscriptions des nouveaux arrivants augmentent considérablement et l’école continuera de développer son point de services de Forestville, qui dessert aussi les étudiants des Escoumins et des Bergeronnes.

La directrice générale, Marjolaine Landry, explique que la Maison alpha se démarque puisqu’elle dispense les tests d’évaluation de français, TEF et TEFACQ, « des passages obligés pour qui veut obtenir la citoyenneté canadienne ».

Cet automne, l’école a présenté un projet de café communautaire à Ma Ville Ma voix. Elle saura le 16 janvier si sa proposition a été retenue par la population et le comité de sélection de la Ville de Baie-Comeau et si elle ira plus loin dans le processus de réalisation.

« Ce serait un complément à notre mission puisque le café permettra à nos étudiants d’y rencontrer la population en général et de pratiquer le français », ajoute Mme Landry.

De plus en plus d’étudiants

Il y a quatre ou cinq ans, l’école comptait à peine 60 étudiants. Avec l’augmentation du nombre de personnes désireuses d’immigrer au Québec et l’embauche grandissante de travailleurs étrangers, 225 étudiants fréquentent l’école en ce début d’année.

« Notre clientèle n’arrête pas d’augmenter, ce qui fait que nous devons constamment nous adapter en termes de locaux et de professeurs, mais il s’agit d’un beau défi », soutient la dynamique directrice générale.

Nouveau conseil d’administration

La Maison alpha ABC Côte-Nord débute 2024 avec un nouveau conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 20 décembre. Le nouveau CA verra à maintenir la mission de l’organisme qui offre des services de francisation et d’alphabétisation aux populations de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

Marjolaine Landry s’est dite très heureuse de la composition du CA de 2024.

« Deux nouvelles administratrices sont des résidentes de Baie-Comeau, désireuses de s’impliquer dans l’avancement de notre école, et certains nouveaux arrivants qui fréquentent l’école depuis peu ont aussi été élus. Pour ces derniers, c’est une façon de s’intégrer à leur milieu d’adoption », explique-t-elle.