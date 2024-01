Cabanes à pêche sur la rivière Laval : un dépôt de 200 $ questionné 

Alors que certains citoyens ont questionné la pertinence des coûts demandés aux pêcheurs qui s’installent sur la rivière Laval à Forestville pour la période hivernale, la mairesse Micheline Anctil a remis les pendules à l’heure.

« J’ai reçu beaucoup de questionnements par rapport au coût de notre règlement, de notre protocole », a-t-elle fait savoir lors de la séance municipale du 16 janvier.

Les utilisateurs de la rivière Laval doivent, dans un premier temps, remettre un dépôt de 200 $ pour obtenir le permis nécessaire à leur installation. Ce dépôt est « remboursable à la fin de la saison lorsqu’ils viennent reporter leur permis », a expliqué Mme Anctil.

« Ce que nous devons nous assurer, c’est qu’ils ont bien ramassé tous leurs effets et surtout leur cabane à pêche », a-t-elle poursuivi puisqu’au fil des années, des cabanes à pêche étaient laissées à l’abandon sur le long de la route 138 dans le stationnement et même sur la rivière.

« C’est la Ville qui devait en disposer, ce qui veut dire des employés des travaux publics avec les camions en plus de payer à l’écocentre. On veut s’assurer que les gens sont responsables de leur cabane et ont intérêt à ce qu’on leur rembourse leur 200 $ », a témoigné l’élue.

Notons d’ailleurs qu’à la fin de la saison 2023, aucune cabane à pêche n’a été abandonnée, ce qui est un succès en soi pour l’organisation municipale.

Permis d’utilisation

Les amateurs de pêche à l’éperlan doivent aussi débourser 50 $ pour un permis d’utilisation, qui ne leur est pas remboursé à la fin de saison. Celui-ci fait partie intégrante de la formule utilisateur-payeur qui avait été élaborée l’an dernier avec un groupe d’utilisateurs de la rivière Laval.

Depuis la rencontre de l’année dernière, qui a donné le mandat à la Ville de Forestville d’encadrer la pêche blanche sur la rivière Laval par le biais d’un règlement, l’instance municipale assume des coûts en lien avec cette activité hivernale.

« C’est la Ville qui passe le contrat et qui s’occupe du déneigement. L’année dernière, aussi, à la demande des utilisateurs, on a fait faire un grand panneau pour afficher la réglementation applicable », a rappelé la mairesse.

La politique demande également une inspection des lieux. « Il faut se déplacer pour voir si les gens respectent le permis, si les constructions qui sont sur la rivière sont conformes et si le tout se fait en sécurité », a divulgué Micheline Anctil.

Les coûts estimés s’élèvent donc à 2 400 $ annuellement. En 2023, 29 utilisateurs se sont procuré un permis au coût de 50 $, ce qui a rapporté une somme totale de 1 450 $ à la Ville.

« La différence, c’est la Ville, dans son budget, qui l’assume. Mais il y a une contribution des utilisateurs. Il n’appartient pas à l’ensemble des contribuables de payer la totalité de la facture pour une gratuité totale », a estimé Mme Anctil.