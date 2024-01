Plus de 1,2 M$ pour développer le tourisme de la Haute-Côte-Nord

Québec vient de signer une entente de 1 205 076 $ avec la MRC de La Haute-Côte-Nord pour développer son positionnement touristique qui met de l’avant l’eau et la forêt.

« L’industrie touristique est l’un des principaux moteurs économiques de la MRC de La Haute-Côte-Nord. L’eau et la forêt sont au cœur de ses richesses et c’est pourquoi je suis fière d’annoncer la concrétisation de cette entente de plus de 1,2 million de dollars », a déclaré la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, en conférence de presse le 19 janvier aux Escoumins.

« Celle-ci aura nécessairement un impact positif sur l’attractivité de notre région », a-t-elle ajouté.

Grâce à ce soutien financier, la MRC pourra favoriser le développement de nouveaux services et de nouvelles activités attrayantes pour les touristes et la population, tout en bonifiant ce qui existe déjà.

« Nous travaillerons avec empressement et fierté, de concert avec les entreprises et organismes, à faire connaître les beautés et richesses de notre territoire en invitant les gens d’ici et d’ailleurs à venir nous découvrir », a affirmé la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, aussi présente lors de l’annonce tout comme d’autres élus locaux.

Signature innovation

L’apport du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) s’élève à 1 004 230 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Haute-Côte-Nord totalise, quant à elle, 200 846 $.

En structurant mieux l’offre touristique et en mettant en valeur les principaux atouts naturels du territoire, une synergie entre les localités de la MRC se créera; elles pourront en outre bénéficier de retombées socioéconomiques et d’un positionnement stratégique, estime le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.



« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC, lui permettant d’augmenter sa force d’attraction et sa notoriété touristique, ainsi que le sentiment d’appartenance de la population », souligne

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, par voie de communiqué.