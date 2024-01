Acquisition d’un sol dynamique : plus de rebond pour le club de gymnastique l’Envol

Le club de gymnastique l’Envol de Forestville est en processus d’acquisition d’un sol dynamique qui permettra au club et à ses gymnastes d’aller plus haut.Le club fera l’acquisition d’un sol dynamique, une couche rebondissante allant sous les pistes larges de 6 pieds.« En principe un vrai sol de gymnastique, ça a 7 pistes avec de plots de mousse ou de ressorts en dessous pour créer un effet de rebond », explique Nancy Therrien, l’entraîneuse et fondatrice du club.Cependant il n’y a pas assez d’espace pour loger les 7 pistes et les autres équipements d’entraînement, et Nancy Therrien indique qu’il ne peut y avoir que 4 pistes d’une dimension totale de 24 par 42 pieds.Le sol dynamique est ce qui donne l’impulsion aux gymnastes lors de l’exécution de figures acrobatiques à partir du sol.L’entraîneuse prévoit recevoir l’équipement dans quelques semaines, « si la compagnie l’a en inventaire », affirme-t-elle.« Un plein sol coûte environ 40 000 $, et nous avons eu une soumission de Gymnova pour environ 33 000 $. S’ils ne l’ont pas en stock, on pourrait l’avoir seulement à l’automne prochain », estime-t-elle.« Ça viendrait vraiment nous aider. Quand les filles font des figures sur le sol régulier et arrivent ensuite sur un sol dynamique, elles voient la différence », termine Nancy Therrien.Depuis son déménagement à la palestre de l’école Mgr Bouchard de Portneuf-sur-Mer, le club avait connu un certain ralentissement au niveau de ses activités qui est maintenant chose du passé.Pour preuve, Nancy Therrien fait état de gymnastes qui ont commencé cette année à pratiquer la gymnastique qui l’accompagneront en compétition.« C’est plus stable qu’avant. On regagne du terrain et on commence à avoir plus de gymnastes de partout en Haute-Côte-Nord », indique-t-elle.