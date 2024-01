Tragédie de Portneuf-sur-Mer : le coroner confirme la thèse de l’accident

Plus de sept mois après la tragédie qui a emporté la vie de cinq personnes, dont quatre enfants, à Portneuf-sur-Mer, la coroner a rendu public son rapport d’investigation. On y confirme le décès accidentel par noyade.

« M. Keven Girard est décédé de noyade auquel a pu contribuer une hypothermie. Il s’agit d’un décès accidentel », peut-on lire dans le document rédigé par le coroner Me Bernard Lefrançois, signé le 9 janvier.

La même conclusion est spécifiée pour les quatre enfants, soit Mavrick Dufour, Logan Dufour, Jérôme Girard et Patrick Girard.

Les circonstances des décès rapportées par le coroner sont identiques à celles racontées par la famille au Journal Haute-Côte-Nord en juin dernier.

« Rien n’indique que M. Girard avait consommé de l’alcool ou des drogues qui auraient pu affecter ses prises de décisions », est-il écrit dans le rapport de Keven Girard.

Un sauvetage ardu

Dans son analyse, Me Lefrançois souligne également que l’événement étant arrivé en pleine nuit, « les secours par les policiers, la garde côtière et autres ressources ont été ardus et compliqués ».

« Il fallait les ressources humaines et matérielles nécessaires pour débuter des recherches sans mettre à risque les secouristes à cause de la noirceur, les vents forts qui soufflaient, les vagues et la marée haute », déclare le coroner précisant que ce n’est qu’à 3 h 19 que les secours ont pu aller chercher les autres personnes restées sur le banc de sable.

Rappelons que la tragédie s’est produite alors qu’un groupe d’adultes et d’enfants se sont rendus à la pêche au capelan le 2 juin vers 21 h. L’activité familiale a tourné au cauchemar au moment du retour vers la rive.

