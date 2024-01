Le territoire non organisé de la Haute-Côte-Nord inspecté en hélicoptère

La MRC de La Haute-Côte-Nord se tourne vers des services héliportés pour inspecter son territoire non organisé. Le conseil des maires a octroyé un contrat de gré à gré à l’entreprise Héli-Xtreme au montant de 1 300 $ de l’heure, excluant le carburant.

Deux journées de vol sont planifiées vers la fin mars ou début avril. « Nous planifions deux journées de vol, mais ceci pourrait changer selon les conditions météorologiques », informe la conseillère aux communications, Marylise Bouchard.

Ces inspections sont instaurées puisque la MRC souhaite respecter les responsabilités qui lui sont confiées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) en matière de gestion foncière.

« Contrôle de l’occupation et de l’utilisation des terres du domaine de l’État, inspection des droits émis, surveillance du territoire et repérage des occupations sans droits » en font partie, dévoile Mme Bouchard.

Les vols en hélicoptère permettront de couvrir un grand territoire en peu de temps. « Les secteurs visés ne sont pas accessibles en véhicule ou en VTT ou très difficilement accessibles, ce qui implique des temps de déplacement très longs », affirme la porte-parole.

Il s’agit d’une première pour la MRC de La Haute-Côte-Nord.

« On a aussi sur le territoire des propriétés non accessibles par le terrestre, alors on va aller faire une tournée en hélicoptère pour identifier l’occupation du territoire, autrement accessible. Le territoire est grand, il n’y a pas toujours des chemins accessibles, mais c’est la responsabilité de la MRC. Elle doit couvrir tout ce territoire, peu importe les moyens d’y accéder », a commenté la préfète Micheline Anctil, lors la séance du conseil des maires, le 23 janvier.