Québec offre un rehaussement des compétences des dirigeants d’organismes sportifs

Québec vient donner un coup de pouce aux dirigeants d’organisations sportives et de loisir afin de rehausser leurs compétences de gestionnaires.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, a annoncé vendredi à Montréal l’octroi de 3,3 millions $ sur cinq ans afin d’offrir gratuitement des formations spécialisées en gouvernance, en gestion, en éthique organisationnelle et en leadership.

Mme Charest a fait valoir que les personnes qui dirigent les organisations sportives et de loisir sont souvent mal outillées pour assumer ces responsabilités. «Les gens, les administrateurs de nos ligues sportives ou de loisirs sont souvent des bénévoles qui n’ont pas de formation dans ce milieu-là, qui ont toutes les bonnes intentions, qui veulent le faire pour le bien de leurs jeunes et tout, mais qui n’ont pas les outils, n’ont pas les aptitudes, les compétences.»

Rehausser la sécurité

Le ministre a par ailleurs reconnu que le milieu du sport et des loisirs, secoué par de multiples histoires embarrassantes et parfois scandaleuses depuis quelques années, avait besoin de cette forme de professionnalisation au niveau des gestionnaires. «Nous ne sommes plus à l’époque où on laissait le sport s’organiser, qu’on ne posait pas de questions et qu’on laissait les choses aller. Il y a un souci d’équité, de transparence, de saine gestion, de saine gouvernance. Ça vient justement donner les moyens pour pouvoir arriver à ces fins-là.»

Elle se dit convaincue que cette professionnalisation contribuera à rehausser la sécurité des jeunes qui sont encadrés par ces organismes. «Quand on parle d’une saine gouvernance, ça va définitivement aider à définir les rôles. Quand on parle d’équité, quand on parle de leadership, ce sont tous des outils qui vont faire en sorte que nos gens qui administrent le sport auront les ressources pour pouvoir bien gérer ce qui se passe. Ultimement, ça va renforcer la sécurité dans le sport.»

Les multiples programmes de formation, dont plusieurs sont déjà en cours, seront offerts par le Pôle sports HEC et le Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval. L’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) a pour sa part produit un Guide de bonnes pratiques en gouvernance destiné spécifiquement aux organismes de sport et de loisir.

Certaines formations visent les directeurs et directrices d’organismes, d’autres les membres de conseils d’administration. D’autres ont pour objectif de former des femmes afin d’en accroître le nombre dans ces organisations.

Les sommes allouées permettront de former environ 1000 personnes par année.