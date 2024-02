Un nouvel organisme de défense des droits des locataires sur la Côte-Nord

C’est ce qu’a annoncé Michel Savard, le coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord lors d’une conférence conjointe avec le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et le groupe de ressources techniques Cité des Bâtisseurs.

Sur la Côte-Nord, la proportion de ménages locataires augmente et atteint maintenant 28,7 % de la population tandis que les taux d’inoccupation des logements sont de 0,5 % à Baie-Comeau et 1,3 % à Sept-Îles, ce qui inquiète les trois groupes communautaires.

« On est à l’étape de passer à l’assemblée de fondation, et on travaille avec un spécialiste pour établir les documents qui va nous manquer et déterminer qui pourra être membre », a dévoilé Michel Savard à propos du nouvel organisme.

« L’intention qu’on a depuis le début dans cette démarche-là c’est de trouver un bureau et d’avoir des gens formés, parce qu’il y a un urgence en ce moment », a-t-il ajouté.

L’organisme, le premier sur la Côte-Nord, couvrira l’ensemble du territoire et l’établissement de son bureau est pour l’instant envisagé à Sept-Îles.