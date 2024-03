Plein feu sur la culture nord-côtière avec la Fin de semaine Entre nous

La culture nord-côtière a une fois de plus été mise de l’avant lors de la 4e édition de la Fin de semaine Entre nous. L’église des Bergeronnes a bouillonné de talents régionaux du 22 au 24 mars.

Musique, improvisation, conte, art visuel, documentaire, long-métrage et discussions ont été au rendez-vous durant ces trois journées toutes aussi marquantes les unes que les autres, aux dires de la coordonnatrice de l’événement, Marilou Meehan.

« C’est ça l’image de la Fin de semaine Entre nous. C’était très varié, on retrouvait plusieurs domaines des artistes nord-côtiers. C’est vraiment pour faire mousser la culture, que les gens puissent participer, apprendre quelque chose, qu’on leur donne la piqûre et qu’il y ait plus de gens qui fassent de l’impro, de l’art visuel, de voir que c’est accessible », affirme-t-elle.

La participation a été plus que satisfaisante aux yeux des organisateurs alors que les spectateurs se sont déplacés en plus grand nombre que les éditions précédentes.

« On a remarqué qu’on avait entre 20 et 30 personnes par atelier, ce qui est vraiment génial parce que les premières éditions, on avait 6-7 personnes. L’événement n’était pas connu encore, mais là on voit que c’est connu, on voit que les gens comprennent mieux ce qui se passe d’un atelier à l’autre », dévoile Mme Meehan, qui chapeaute toute l’organisation de l’événement, avec une dizaine de bénévoles.

Le rappeur, originaire des Escoumins, Alexandre Desrosiers, a réussi à transmettre sa passion au groupe de participants. « On a eu un atelier d’écriture rap. Il y avait entre 20 et 30 personnes et tout le monde a rappé. Tout le monde se sentait en confiance d’avoir écrit, composé quatre lignes et de les faire en rappant. C’est l’effet de la Fin de semaine Entre nous. Ça ne dérange pas, on est game de le faire, on est game d’aller sur la scène, de se lancer dans un atelier », raconte la coordonnatrice.

La présentation des deux longs-métrages a également été des moments marquants de l’événement. « On a eu deux films aussi qui ont été vraiment touchants. Eddy Malenfant est venu présenter son film Innu, et il était là pour en parler. Ça a discuté longtemps après, les gens étaient vraiment intéressés. C’était vraiment touchant », se remémore Marilou Meehan. Rosa Zacharie a aussi présenté son documentaire Mouvement migratoire.

Jeunes ados

Pour cette 4e édition, l’Odyssée artistique, organisatrice de la fin de semaine, s’est donné comme défi d’attirer les jeunes ados. Elle peut dire mission accomplie puisqu’en plus d’avoir participé à des ateliers, ils sont aussi montés sur la scène de l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir.

« On a trois jeunes qui ont participé au Bosquet (spectacle du samedi soir). Les gens ont été super impressionnés et touchés. C’était cute, ils étaient bons sur la scène. C’était vraiment une belle expérience pour eux. Il y a un autre jeune qui a joué du piano vraiment bien, c’était très impressionnant. C’était un beau mélange de voir les jeunes se mélanger aux adultes », témoigne l’organisatrice, qui est allée à la rencontre des jeunes à l’école secondaire.

Une équipe de quatre personnes de l’organisme Culture Côte-Nord était sur place lors des trois journées pour « aider les artistes ». « Il offre plein de services pour le développement d’une carrière d’artiste. Ils faisaient des petites consultations pour répondre à des questionnements et aiguiller les artistes un peu. Il pourra y avoir des suivis par la suite », fait savoir Marilou Meehan.

Finalement, dimanche, l’Odyssée artistique a profité de l’occasion pour tenir son assemblée générale annuelle. Après les élections, des postes demeurent vacants au sein du conseil d’administration, pour les intéressés.

Après ce bilan positif de la Fin de semaine Entre nous, les idées sont déjà en effervescence pour la 5e édition.