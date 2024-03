Action-Chômage Côte-Nord : un sondage pour connaitre la suite

Plus le temps avance, et plus le mirage de la réforme complète de l’assurance-emploi s’évapore aux yeux de Line Sirois, directrice d’Action-Chômage Côte-Nord. C’est pourquoi un court sondage a été lancé pour évaluer les besoins et les opinions des travailleurs saisonniers de toute la région.

« On veut savoir si on continue avec nos revendications, et si on s’enligne encore pour demander les mêmes changements », indique Line Sirois.

Cette dernière assure que la participation des travailleurs saisonniers est très bonne jusqu’à maintenant.

« Ça va nous donner une idée de ce que nos gens demandent, et ce qu’ils veulent que l’on défende », fait savoir la directrice d’Action-Chômage Côte-Nord, qui multiplie les activités de représentation, sensibilisation et d’éducation auprès de la population.

Pas de réforme de l’assurance-emploi

Les différents groupes et organismes, dont Action-Chômage Côte-Nord, qui sont allés cogner au bureau du ministre fédéral de l’Emploi, Randy Boissonnault, le 28 février à Gatineau, se sont fait dire qu’il n’y aurait pas de réforme de l’assurance-emploi.

« Il nous a dit qu’il n’y aurait pas de réforme. Le gouvernement met le pied sur la pédale de frein à cause du Parti conservateur qui prend beaucoup d’espace et qui grimpe en popularité dans les sondages », explique Line Sirois.

Elle assure que le ministre « comprenait les problématiques », mais que, pour le moment, toute volonté de réforme en profondeur de l’assurance-emploi a été écartée par le gouvernement.

« Il avait l’air en campagne électorale », remarque la directrice. « Il n’a pas enterré le projet, mais il a indiqué qu’il ne se ferait pas dans l’immédiat », ajoute-t-elle.

« On va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement », annonce Mme Sirois.